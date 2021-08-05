Шумное празднование после трогательной церемонии бракосочетания – это весомая часть свадьбы, на которой должно быть комфортно всем: как женихом, так и гостям. Свадебные эксперты расскажут, от каких вещей на свадьбе без сожаления можно отказаться, сэкономив средства и сделав свое празднование действительно неповторимым.

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Карточки с именами гостей

Кажется, такая мелочь – маленькие карточки! Но если гостей много, то молодым придется выложить еще немалую сумму просто за бумажки с именами, отмечает церемониймейстер Артем Ломаз .

Как же тогда гостям узнать, где им сидеть, спросите вы? На входе в заведение можно разместить красиво оформленную карту мест. Каждый может подойти, увидеть, за каким столиком ему сидеть и отправиться туда – это очень удобно.

Как может выглядеть план рассадки гостей / Фото wedly

Как может выглядеть план рассадки гостей / Фото yesyes

Фейерверки

Это зрелищное шоу, которым часто завершают празднование – буквально деньги на ветер. Ломаз объясняет: "Фейерверки слишком громкие и загрязняют воздух, могут нанести ущерб местной среде и побеспокоить животных". Если вам хочется чего-то яркого конце, можно раздать гостям неоновые палочки или бенгальские огни, соблюдая правила безопасности.

Бенгальские огни могут стать альтернативой фейерверкам / Фото Unsplash

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Огромный свадебный торт

На громоздкие многоярусные торты с украшениями молодые выбрасывают кучу средств. При этом часто на свадьбе нет столько гостей, которые могли бы этот торт съесть. Молодожены заказывают такой "десерт" только потому, что так принято.

Свадебный организатор Линдси Никель считает, что лучше заказать небольшой торт, который сразу можно разрезать на кусочки для всех гостей. А еще удобнее – раздать всем пирожные или другие десерты.

Вместо огромного свадебного торта – кексики / Фото Unsplash

Бонбоньерки для гостей

Маленькие подарки для гостей, которые еще называют бонбоньерками – это своеобразный способ поблагодарить всех присутствующих за то, что они пришли на праздник. Однако по личным наблюдениям Линдси Никель, большинство гостей отказываются от таких сувениров, символических статуэток или забывают их на свадьбе. И снова лишние расходы.

Если вам все же хочется как-то отблагодарить гостей, то выбирайте практичные подарки: шоколад или баночку местного меда.

Выбирайте практические варианты для подарков гостям / Фото myweddingfavors

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Много тостов

Здесь уже речь идет не об экономии, а о настроении всех присутствующих на свадьбе. Многие тостов и длинные речи просто утомляют, всем становится скучно. "По крайней мере половина ваших гостей не будут знать друг друга, а это значит, что долгие личные речи никто не оценит" , – говорит свадебный организатор Кейт Виллардс.