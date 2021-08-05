Мы убеждены, что эти фотографии сделали праздник еще круче! Ведь так хорошо вспомнить не только радостный момент брака и красивые фото молодоженов, но и забавную историю с празднования, которая однозначно поднимет всем настроение.
Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче
"Этот лебедь не переставал смотреть на моего друга на протяжении целой свадьбы"
Фото reddit The_Huge_Moist
Упс!
Фото reddit rachelnicolec
Брат пообещал сестре, что приведет на свадьбу ламу
Фото reddit DJ117Xx
Не повезло
Фото reddit Draseph
Молодожены немного освежились
Фото reddit ApexTheory
Взгляд парня, который пришел на свадьбу без второй половинки
Фото reddit ButThisIsRidiculous
Вот это да!
Фото reddit inappropriate420
Фотограф случайно упал, пока делал этот кадр. Вот, что получилось
Фото reddit Richard_Worthington
Фотограф решил пошутить
Фото reddit anastasiabeverhousen
Цікаво Дівчина два роки шукала хлопця, який усміхнувся їй в автобусі: тепер вони зустрічаються
О, Аквамен!
Фото reddit FenrirIII