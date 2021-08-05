Мы убеждены, что эти фотографии сделали праздник еще круче! Ведь так хорошо вспомнить не только радостный момент брака и красивые фото молодоженов, но и забавную историю с празднования, которая однозначно поднимет всем настроение.

Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

"Этот лебедь не переставал смотреть на моего друга на протяжении целой свадьбы"

Фото reddit The_Huge_Moist

Упс!

Фото reddit rachelnicolec

Брат пообещал сестре, что приведет на свадьбу ламу

Фото reddit DJ117Xx

Не повезло

Фото reddit Draseph

Молодожены немного освежились

Фото reddit ApexTheory

Взгляд парня, который пришел на свадьбу без второй половинки

Фото reddit ButThisIsRidiculous

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Вот это да!

Фото reddit inappropriate420

Фотограф случайно упал, пока делал этот кадр. Вот, что получилось

Фото reddit Richard_Worthington

Фотограф решил пошутить

Фото reddit anastasiabeverhousen

Цікаво Дівчина два роки шукала хлопця, який усміхнувся їй в автобусі: тепер вони зустрічаються

О, Аквамен!

Фото reddit FenrirIII