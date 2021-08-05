Ми переконані, що ці світлини зробили свято ще крутішим! Адже так добре згадати не лише радісний момент шлюбу та красиві фото наречених, але й кумедну історію зі святкування, яка однозначно підніме усім настрій.

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

"Цей лебідь не переставав дивитися на мого друга упродовж всього весілля"

Фото reddit The_Huge_Moist

Упс!

Фото reddit rachelnicolec

Брат пообіцяв сестрі, що приведе на весілля ламу

Фото reddit DJ117Xx

Не пощастило

Фото reddit Draseph

Молодята трішки освіжилися

Фото reddit ApexTheory

Погляд хлопця, який прийшов на весілля без другої половинки

Фото reddit ButThisIsRidiculous

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Оце так!

Фото reddit inappropriate420

Фотограф випадково впав, поки робив цей кадр. Ось, що вийшло

Фото reddit Richard_Worthington

Фотограф вирішив пожартувати

Фото reddit anastasiabeverhousen

Цікаво Дівчина два роки шукала хлопця, який усміхнувся їй в автобусі: тепер вони зустрічаються

О, Аквамен!

Фото reddit FenrirIII