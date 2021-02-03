5 серіалів, які миттєво піднімуть вам настрій: харизматичні персонажі і дрібка чорного гумору

Часом нам не потрібні важкі драматичні кінокартини, а хочеться легкого яскравого серіалу, з яким можна провести цілі вихідні. Ці динамічні серіали дозволять вам насміятись, закохатись у персонажів та підняти собі настрій на весь наступний тиждень!

Джерело: 24 канал

Ми зробили для вас добірку комедійних серіалів, які дивляться на одному диханні. Історична комедія, довгоочікуваний приквел чи драма з елементами чорного гумору – ви точно знайдете серіал собі до душі.

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1. Погань / Fleabag

Кадр з серіалу

Рік: 2016-2019

Тривалість: 12 серій

Рейтинг IMDb: 8.7

Комедійно-драматичний серіал про сильну і незалежну дівчину Фібі, яка намагається справитись із нещодавньою трагедією та кардинально змінити своє шалене життя. У Фібі складні стосунки з родиною, майже немає друзів і маленький бізнес, який розвалюється. Єдине, що залишається з нею завжди і змушує нас співпереживати – це її вміння сміятись над собою. Виразний погляд акторки у камеру, що ламає 4 стіну, не залишить вас байдужими.

2. Чудотворці / Miracle Workers

Кадр з серіалу

Рік: 2019-2020

Тривалість: 17 серій

Рейтинг IMDb: 7.0

Легкий комедійний серіал про Небесну канцелярії – місце, де безліч відділів під керівництвом Творця управляють життям на Землі. Одного разу нова працівниця Елайза випадково насилає ураган, і терпіння Творця уривається: він погрожує знищити планету, адже вже давно відчуває, що Земля – це провальний проєкт. Елайза укладає з ним парі і разом зі своїм інфантильним напарником, якого грає Денієл Редкліфф, поривається врятувати усе живе за два тижні. Цікаво, що у другому сезоні місце дії і персонажі будуть вже зовсім іншими, проте з тими ж акторами. Повірте, цей серіал вас здивує!

3. Велика / The Great

Кадр з серіалу

Рік: 2020

Сезони: 10 серій

Рейтинг IMDb: 8.1

Це сатирична комедія 18+ про юну Катерину II, яка тільки приїхала до Росії для одруження з Петром III. Мрії дівчини про щасливий шлюб та правління швидко розбиваються об грубість, егоїзм та недалекоглядність імператора. Тому їй доводиться не лише миритись з чужою для неї культурою, а й брати майбутнє країни у свої руки. Обережно, тут багато гумору "нижче поясу", вільної інтерпретації фактів та настільки яскравих героїв, що ви не зможете відірватись.

4. Юний Шелдон / Young Sheldon

Кадр з серіалу

Рік: 2017

Тривалість: 71 серія

Рейтинг IMDb: 7.4

Це приквел до культового серіалу "Теорія великого вибуху" про те, якою незвичайною дитиною був Шелдон Купер та у які неприємності він постійно потрапляв через свою геніальність. У консервативному Техасі мало хто може оцінити його видатні здібності до математики та фізики, а його родині, цілком звичайним американцям без особливих талантів, все важче знайти спільну мову з обдарованим Шелдоном. Це породжує безліч кумедних ситуацій,і протягом серіалу важко припинити сміятись!

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5. Бріджертони / Bridgerton

Кадр з серіалу

Рік: 2020

Тривалість: 8 серій

Рейтинг IMDb: 7.3

Ви ще не дивились найпопулярніший серіал цієї зими? Мерщій виправляйте цю помилку! Костюмована драма про світське життя у Лондоні кінця 19 століття. У родині Бріджертонів 8 дітей: 4 дівчини і 4 хлопці. І кожен з них цього сезону намагається влаштувати своє особисте життя, справляючись з інтригами та таємницями вищого світу. А масла у вогонь підливає невідома леді Віслдаун, яка знає усі чутки у місті. Хто ж вона, і чи зможуть Бріджертони віднайти своє кохання?