Порой нам не нужны тяжелые драматические кинокартины, а хочется легкого яркого сериала, с которым можно провести целые выходные. Эти динамичные сериалы позволят вам посмеяться, влюбиться в персонажей и поднять себе настроение на всю неделю!

Источник: 24 канал

Мы сделали для вас подборку комедийных сериалов, которые смотрят на одном дыхании. Историческая комедия, долгожданный приквел или драма с элементами черного юмора – вы точно найдете сериал себе по душе.

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1. Дрянь / Fleabag

Кадр из сериала

Год: 2016-2019

Продолжительность: 12 серий

Рейтинг IMDb: 8.7

Комедийно-драматический сериал о сильной и независимой девушке Фиби, которая пытается справиться с недавней трагедией и кардинально изменить свою безумную жизнь. У Фиби сложные отношения с семьей, почти нет друзей и маленький бизнес, который разваливается. Единственное, что остается с ней всегда и заставляет нас сопереживать – это ее умение смеяться над собой. Выразительный взгляд актрисы в камеру, который ломает 4 стену, не оставит вас равнодушными.

2. Чудотворцы / Miracle Workers

Кадр из сериала

Год: 2019-2020

Продолжительность: 17 серий

Рейтинг IMDb: 7.0

Легкий комедийный сериал о Небесной канцелярии – месте, где множество отделов под руководством Творца управляют жизнью на Земле. Однажды новая работница Элайза случайно насылает ураган, и терпение Творца лопается: он угрожает уничтожить планету, ведь уже давно чувствует, что Земля – это провальный проект. Элайза заключает с ним пари и вместе со своим инфантильным напарником, которого играет Дэниел Рэдклифф, стремится спасти все живое за две недели. Интересно, что во втором сезоне место действия и персонажи будут уже совсем другими, но с теми же актерами. Поверьте, этот сериал вас удивит!

3. Великая / The Great

Кадр из сериала

Год: 2020

Сезоны: 10 серий

Рейтинг IMDb: 8.1

Это сатирическая комедия 18+ о юной Екатерине II, которая только приехала в Россию для женитьбы с Петром III. Мечты девушки о счастливом браке и правлении быстро разбиваются о грубость, эгоизм и недальновидность императора. Поэтому ей приходится не только мириться с чужой для нее культурой, но и брать будущее страны в свои руки. Осторожно, здесь много юмора "ниже пояса", свободной интерпретации фактов и столь ярких героев,что вы не сможете оторваться.

4. Юный Шелдон / Young Sheldon

Кадр из сериала

Год: 2017

Продолжительность: 71 серия

Рейтинг IMDb: 7.4

Это приквел к культовому сериалу "Теория большого взрыва" о том, каким необычным ребенком был Шелдон Купер и в какие неприятности он постоянно попадал из-за своей гениальности. В консервативном Техасе мало кто может оценить его выдающиеся способности к математике и физике, а его семье, вполне обычным американцам без особых талантов, все труднее найти общий язык с одаренным Шелдоном. Это порождает множество забавных ситуаций, и в течение сериала трудно прекратить смеяться!

5. Бриджертоны / Bridgerton

Кадр из сериала

Год: 2020

Продолжительность: 8 серий

Рейтинг IMDb: 7.3

Вы еще не смотрели самый популярный сериал этой зимы? Скорее исправляйте эту ошибку! Костюмированная драма о светской жизни в Лондоне конца 19 века. В семье Бриджертон 8 детей: 4 девушки и 4 парня. И каждый из них в этом сезоне пытается устроить свою личную жизнь, справляясь с интригами и тайнами высшего света. А масла в огонь подливает неизвестна леди Уислдаун, которая знает все слухи городе. Кто же она, и смогут ли Бриджертоны найти свою любовь?