Інколи звичайна розмова може стати причиною сварки у парі або навіть розлучення. Звісно, між коханими не повинно бути таємниць, проте деяких тем все-таки краще уникати, щоб не зробити нікому боляче. Дізнайтеся, що це за теми.

Запорука щасливих стосунків – це вміння висловлювати свої думки та слухати свого партнера. Проте все одно не варто говорити перше, що спало на думку. А про дещо і зовсім варто промовчати. Поговоримо про такі небезпечні теми.

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"Я все пам'ятаю"

У кожної пари час від часу стаються конфлікти. Цього не уникнути, адже навіть у закоханих різняться погляди на певні речі. Найважливіше – вчасно ці конфлікти вирішити. А от чого не потрібно робити, так це при нагоді згадувати про ваші сварки. Якщо ви вже пробачили людині, значить готові бути з нею далі. Не потрібно раз по раз нагадувати їй про її провину, минуле повинне залишатись у минулому.

Залиште старі образи у минулому / Фото freepik

Син маминої подруги

Найгірше, що можна зробити у стосунках – це постійно порівнювати свого партнера з іншими. Навіть якщо вам здається, що хлопець подруги робить їй дорожчі подарунки чи більш уважний до неї, не поспішайте висловлювати це своєму коханому. Це сильно б'є по самооцінці і змушує людину почуватись невпевнено. До того ж таким чином ви ставите під сумнів власний вибір: чому ви досі з цією людиною, якщо вона постійно вам здається гіршою за інших?

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Не лізти у гаманець

Кожна пара, яка живе разом, сама вирішує, як формувати сімейний бюджет. Хтось має спільний рахунок, інші – розподіляють витрати між собою, а кому добре і з зовсім окремим бюджетом. У будь-якому разі вашим стосункам не допоможуть докори, що хтось менше заробляє та спроби контролювати витрати іншої людини.

Не потрібно контролювати фінанси вашого партнера / Фото freepik

У кожного мають бути особисті кошти. Ба, більше – ви зовсім не зобов'язані розкривати одне одному, скільки ви заробляєте.

Критика зі сторони інших

Зовсім не завжди кохані подобаються друзям чи родичам один одного. Це нормально, адже це ви обирали собі партнера, а не ваш тато чи подруга.

Якщо ви помічаєте, як близькі негативно висловлюють про вашого коханого, не потрібно йому це передавати. Так, навіть якщо вас це обурює і дуже хочеться з кимось поділитись. Краще захищайте свою другу половинку перед родичами та друзями, але не залучайте її до цього конфлікту. Так ви лише ще більше налаштуєте близьких вам людей один проти одного, і це може навіть привести до розлучення.

Не варто розповідати коханому, що він не подобається комусь із ваших близьких / Фото freepik

Стосунки з колишніми

Не варто піднімати цю тему, якщо людина вас про це не просить. Так, часом це може допомогти вам зрозуміти одне одного, особливо якщо попередній досвід стосунків був не надто радісним. Проте часто партнерам неприємно слухати розповіді про те, які романтичні у вас були побачення з колишнім і яким хорошим він був співрозмовником. Це також може нагадувати порівняння, а кому би це сподобалось?