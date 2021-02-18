Иногда обычный разговор может стать причиной ссоры в паре или даже развода. Конечно, между любимыми не должно быть тайн, однако некоторых тем все-таки лучше избегать, чтобы не сделать никому больно. Узнайте, что это за темы.

Залог счастливых отношений – это умение выражать свои мысли и слушать своего партнера. Но все равно не стоит говорить первое, что пришло в голову. А о чем-то и вовсе стоит промолчать. Поговорим о таких опасных темах.

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"Я все помню"

У каждой пары иногда случаются конфликты. Этого не избежать, ведь даже у влюбленных различаются взгляды на определенные вещи. Самое важное – вовремя эти конфликты решить. А вот чего не нужно делать, так это при случае вспоминать о ваших ссорах. Если вы уже простили человеку, значит готовы быть с ним дальше. Не нужно раз за разом напоминать ему о его вине, прошлое должно оставаться в прошлом.

Оставьте старые обиды в прошлом / Фото freepik

Сын маминой подруги

Худшее, что можно сделать в отношениях – это постоянно сравнивать своего партнера с другими. Даже если вам кажется, что парень подруги делает ей дорогие подарки или более внимателен к ней, не спешите высказывать это своему любимому. Это сильно бьет по самооценке и заставляет человека чувствовать себя неуверенно. К тому же таким образом вы ставите под сомнение свой выбор: почему вы до сих пор с этим человеком, если она постоянно вам кажется хуже других?

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Не лезть в кошелек

Каждая пара, которая живет вместе, сама решает, как формировать семейный бюджет. У кого-то общий счет, другие – распределяют расходы между собой, а кому-то хорошо и с совсем отдельным бюджетом. В любом случае вашим отношениям не помогут упреки, что кто-то меньше зарабатывает и попытки контролировать расходы другого человека.

Не нужно контролировать финансы вашего партнера / Фото freepik

У каждого должны быть личные средства. Более того – вы вовсе не обязаны раскрывать друг другу, сколько вы зарабатываете.

Критика со стороны других

Далеко не всегда любимые нравятся друзьям или родственникам друг друга. Это нормально, ведь это вы выбирали себе партнера, а не ваш папа или подруга.

Если вы замечаете, что близкие негативно выражаются о вашем любимом, не нужно ему это передавать. Да, даже если вас это возмущает и очень хочется с кем-то поделиться. Лучше защищайте свою вторую половинку перед родственниками и друзьями, но не привлекайте ее к этому конфликту. Так вы только еще больше настроите близких вам людей друг против друга, и это может даже привести к разводу.

Не стоит рассказывать любимому, что он не нравится кому-то из ваших близких / Фото freepik

Отношения с бывшими

Не стоит поднимать эту тему, если человек вас об этом не просит. Да, порой это может помочь вам понять друг друга, особенно если предыдущий опыт отношений был не слишком радостным. Однако часто партнерам неприятно слушать рассказы о том, какие романтические у вас были свидания с бывшим и каким хорошим он был собеседником. Это также может напоминать сравнения, а кому бы это понравилось?