5 відомих кінопар, які раніше здавались романтичними, а зараз просто жахають

Романтичні мелодрами роками формують наше уявлення про кохання. Проте часи змінились, і класичні стосунки з фільмів, якими ми захоплювались раніше, зараз виглядають просто токсичними.

Стосунки відомих пар з цих культових фільмів та серіалів далекі від ідеальних чи навіть просто нормальних. Пригадайте, наскільки романтичними нам здавались вони раніше, і порівняйте, як це "велике кохання" сприймається зараз. На їх прикладі ми чітко розуміємо, якими історії кохання не повинні бути.

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1. Рос і Рейчел, "Друзі"

Здавалось би, ця культова пара пронесла своє кохання через усі сезони серіалу. Рос був закоханий у неї зі школи, а у дорослому віці вони сварились, розходились, сходились, і попри все, залишались разом. А фанати серіалу понад усе вболівали за милий та кумедний союз Роса та Рейчел.

Кадр з серіалу "Друзі" / Кадр druzyaseria

Що не так:

Їх "кохання" більше схоже на нездорову прив'язаність, аніж на романтичні стосунки. До прикладу, під час "перерви" Рос зрадив Рейчел, вона ж спеціально намагалась зруйнувати його хороші стосунки з Емілі. Вони постійно ревнують одне одного до колег, забороняють спілкуватись зі знайомими, маніпулюють, брешуть та скандалять. Така емоційна гойдалка навряд чи могла закінчитись чимось хорошим у житті.

2. Кері та Містер Біг, "Секс і місто"

Під час перегляду багато хто асоціював себе з Кері: красива, незалежна, самодостатня жінка, яка веде свою колонку, а біля її ніг стеляться чоловік. Її стосунки з Містером Бігом також здавались дуже романтичними: він був мужнім, серйозним, "зрілим" чоловіком, з яким дівчина могла почуватись "як за кам'яною стіною". Чи все так солодко?

Кадр з серіалу "Секс і місто" / Кадр film.ru

Що не так:

Насправді ж зараз навряд чи хтось буде бачити у цих стосунках хоч щось романтичне. Яскрава Кері з Містером Бігом перетворюється на маленьку дівчинку, яка тільки те й робить, що намагається його втримати. Чоловік же ставиться до Кері зі зневагою, постійно боязко зникає, а з'являється лише тоді, коли йому потрібна підтримка та любов. Він відверто мучить її, а вона біжить до нього за першим покликом.

3. Блер і Чак, "Пліткарка"

Ще одна пара, яка на екранах виглядає просто фантастично. Чак і Блер – самозакохані, проте дуже харизматичні багаті дітки, які до того ж виступають у серіалі у якості антагоністів. Їх стосунки починаються з інтрижки і протягом усіх сезонів коливаються від палкої ненависті до такої ж палкої пристрасті. Здається, за цю пару дійсно переживали всі, хто дивилися "Пліткарку".

Кадр з серіалу "Пліткарка" / Кадр Marie Claire

Що не так:

Чак і Блер варті одне одного. Чаку не знайоме співчуття та емпатія, він ставиться до Блер як до своєї власності. Часто його поведінка досить агресивна, і він лише прикриває її своєю аристократичністю, розумними фразами та привабливістю. Блер також не гребує брехнею та маніпуляціями на шляху до своєї мети. Вона готова навіть зрадити чи вкрасти, аби лише досягти свого!

Їх стосунки дуже нервові, змушують обох учасників постійно триматись у напруженні. У реальному житті кожному з них, скоріше за все, довелось би пройти курс психотерапії.

4. Еллі та Ной, "Щоденник пам'яті"

Ніколас Спаркс – майстер створювати історії, над якими усі будуть рюмсати. Еллі та Ной здаються прикладом справжньої любові, адже їх кохання пройшло через усі перепони. І навіть після того, як вона втратила пам'ять, він залишився з нею.

Кадр з фільму "Щоденник пам'яті" / Кадр kinorium

Що не так:

З самого початку мав би насторожити цей необдуманий вчинок Ноя: погрожувати Еллі самогубством, якщо вона не погодиться з ним зустрітись. Попри купу романтичних сцен, Еллі та Ной залишались людьми з абсолютно різних родин, через що мали різні цінності. Неодноразово через це вони скандалили у весь голос, проте не намагались поговорити, а лише бурхливо мирились. Невідомо, як такі полярні та емоційно нестабільні люди могли до кінця життя залишатись разом.

5. Белла та Едвард, "Сутінки"

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Наробила ж шуму ця сага свого часу! Хто ж з юних дівчат не мріяв опинитись на місці Белли – скромної, невиразної школярки, у яку закохався загадковий красунчик, за яким бігає вся школа. Ця пара стала головним прикладом романтичних стосунків на кілька років.

Кадр з фільму "Сутінки" / Кадр kinorium

Що не так:

Навіть якщо не зважати на різницю у віці 87 років, ці стосунки все одно не можна назвати здоровими. Едвард брехав Беллі, хотів її вбити, проте стримувався, шпигував за нею, прив'язував до себе, а потім зненацька зникав та регулярно наражав на небезпеку. А наприкінці взагалі перетворив на чудовисько.

Подивіться під іншим кутом хоча б на сцену, де Едвард уночі проникнув до кімнати Белли та дивився, як вона спить. Погодьтесь, що сьогодні б це назвали сталкерингом і ніхто не вбачав би у таких діях нічого романтичного.