За методом Далі й Да Вінчі: 6 ефективних способів розвинути свою креативність

Ви не повинні сидіти й чекати музу, коли потрібно видати нову ідею. Креативність, як і будь-яку навичку, кожен може розвинути самостійно. Для цього лише потрібно знати прості техніки й застосовувати їх у своєму повсякденному житті.

Експерт з креативності та автор книги "Рисовий штурм" Майкл Мікалко точно знає, як розвинути у собі креативність. Тренуйте свій мозок щодня із 6 ефективними способами, які він пропонує у своїй книзі. Це під силу кожному!

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1. Створіть банк ідей

У першу чергу на генерування нових ідей вас може надихати успіх інших людей. Створіть спеціальний контейнер – коробочку у кімнаті чи папку на комп'ютері – і вносьте туди усе, що видається вам креативним. Це можуть бути:

оригінальні візитівки знайомих

плакати

предмети незвичайної форми

цитати, що запали в душу.

Ці всі речі можуть наштовхнути вас на створення чогось нового.

2. Записуйте усі ідеї

Заведіть спеціальний блокнот, носіть його з собою та записуйте туди будь-які, навіть найбільш божевільні ідеї, що спадуть вам на думку. Навіть якщо вона здається вам надто божевільною. При цьому ваша креативність буде проявлятись тільки тоді, коли ви створюватимете асоціації. Пов'язуйте свої ідеї, вигадуйте найбільш нереальні речі – рано чи пізно ви дійдете до раціонального зерна.

Записуйте усі ідеї, що спадають на думку / Фото Unsplash

3. Пробуйте нове

Спонтанність та нові емоції – найкращий спосіб розвинути креативність. Постійно пробуйте щось нове: підіть на роботу іншою дорогою, купіть новий парфум, погодьтесь на спонтанну поїздку, запишіть на театральні курси чи спробуйте новий рецепт. Усе це стимулює наш мозок постійно працювати й не розслаблятися.

Постійно пробуйте щось нове / Фото Pexels

4. Метод Далі

Сальвадор Далі користувався цікавим способом, коли хотів вигадати щось нове. Він сідав у крісло з залізною ложкою в руках, а поруч ставив залізну тарілку. Коли він починав засинати, то випускав ложку з рук, вона голосно билась об тарілку і він прокидався. Саме у цьому стані між сном та реальністю йому й приходили в голову найбільш креативні ідеї.

5. Методі вільного малювання

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А Леонардо да Вінчі мав свій метод пробудити креативність. Він сідав за стіл і починав хаотично малювати на папері лінії, каракулі, фігури тощо, не замислюючись над формою та змістом. Закінчивши, він вдивлявся у "картину", що вийшла і намагався побачити там окремі предмети, людей чи цілі сюжети.

Спробуйте метод вільного малювання / Фото Pexels

6. Техніка SCAMPER

Це низка питань, які допоможуть вам зовсім по-новому подивитись на звичні речі, вдосконалити або й вигадати щось зовсім нове.