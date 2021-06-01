Професор Гері Левандовскі – колишній завідувач кафедри психології університету Монмут, який вже довгий час займається дослідженнями у сфері романтичних стосунків. Він вважає, що деякі дуже поширені міфи про стосунки, які ми чуємо звідусіль ще з самої юності, з наукової точки зовсім неправильні.

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Експерт розповідає про 6 переконань, відмовившись від яких ви зможете побудувати щасливі стосунки у майбутньому або покращити взаємовідносини з теперішнім партнером.

Протилежності притягуються

Спочатку на контрасті такі стосунки здаються бурхливими та пристрасними, партнерам у них цікаво. Проте з часом, коли люди більше розкриваються, суперечності стають все більш очевидними, і стосунки руйнуються. Ті риси, які на початку здаються привабливими, потім – просто дратують.

З часом деякі риси починають дратувати / Фото Freepik

Стосунки на відстані – приречені

Багатьом здається, що фізична близькість з коханим – це так важливо. Проте дослідження доводять: пари, які мали досвід стосунків на відстані, помітили більше виявів любові, веселощів, довіри та відвертих розмов, ніж за інших умов. Такі розлуки зменшують ваш страх розійтись, тоді як у пар, які постійно проводять час разом, цей страх значно більший.

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Пристрасть – на першому місці

Одному потрібно займатись коханням раз на тиждень, а іншому – щодня. Звучить як кінець стосунків? Дослідження 2020 року показує, що різні сексуальні темпераменти не так вже й важливі у відносинах. Вони ж доводять: якщо загалом партнери хочуть одне одного, хай і в різній кількості, то обидва будуть задоволені.

Навіть різні сексуальні темпераменти – не проблема / Фото Unsplash

Щасливі пари не сваряться

Експерт вважає, що висловлювати негатив в парі – навіть корисно. Краще розповісти партнеру про свій гнів, сум чи страх, аніж прикидатись, що ви завжди на позитиві. Дослідження показує, що стосунки, де партнери відверто говорять про образи та незадоволення, стають міцнішими ніж ті, де все завжди добре.

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Партнер завжди має бути на вашому боці

Основа будь-яких стосунків – це чесність. Не варто брехати партнеру тільки для того, щоб йому було добре в цей момент. Зараз ви його порадуєте, проте в перспективі він може образитись на вас. Якщо ви бачите, що одяг партнеру точно не пасує чи у його роботі є недоліки, скажіть йому про це. Відвертість допомагає нам ставати кращим.

Будьте чесним з партнером, навіть якщо це важко / Фото Unsplash

Завжди треба прощати людину

Ні, не завжди. Партнер вас серйозно образив, а ви, "по доброті душевній", взяли й відразу пробачили його. Це не спонукає людину замислитися над своєю поведінкою, зробити висновки, виправитись та у майбутньому не допускати таких помилок.

Часом, пробачивши людину, ви йдете простішим, проте не найкращим шляхом. У деяких ситуаціях все ж варто показати, що саме вас заділо чи образило, а не робити вигляд, що нічого не сталось.