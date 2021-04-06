Те, що ми їмо, впливає не тільки на сантиметри у фігурі, а й на наш настрій. Проте ми говоримо не лише про солодкі тістечка після важкого дня. Здорове харчування – це перший крок до боротьби з депресією, тривогою та стресом.

Дослідження показують, що деякі продукти стимулюють виділення дофаміну та серотоніну, допомагають почуватись нам менш роздратованими та засмученими. Експерти розповідають про корисні властивості деяких продуктів, які варто додати до свого раціону.

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1. Листова зелень

Нестача магнію в організмі посилює тривожність, тоді як достатня кількість цього мікроелемента навпаки допомагає людині почуватись спокійніше. Магнію багато у зелені, до прикладу, у шпинаті.

Зверніть увагу на шпинат / Фото Unsplash

Що ще: джерелом магнію є також бобові, різноманітні горіхи, насіння та цільне зерно.

2. Квашена капуста

Велику роль у зниженні тривожності також грають пробіотики, це показало дослідження у журналі Psychiatry Research. Тому не варто відмовлятись від різноманітних солінь, квашеної капусти та кефіру, у яких містяться пробіотики.

3. Жирна риба

Для повноцінного функціонування організму важливо споживати омега-3 жирні кислоти, які також зменшують тривожність. Кілька разів на тиждень готуйте страви з жирної морської риби: лосось, оселедець, скумбрія. Ці продукти містять достатньо омега-3.

Лосось багатий на омега-3 / Фото Unsplash

4. Печінка та яловичина

Слідкуйте за тим, щоб у вас не було дефіциту цинку. Для цього включайте до свого раціону такі продукти як печінка, яловичина, яєчні жовтки, кеш'ю та устриці.

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5. Авокадо та мигдаль

Ці продукти багаті на необхідний нашому організму вітамін B. Саме через нестачу вітаміну B ми можемо почуватись слабкими та втомленими. Отож, авокадо – це не лише модний продукт для інстаграмних сніданків, а ще й джерело користі.

Включіть до свого раціону авокадо / Фото Unsplash

6. Продукти, багаті на антиоксиданти

Дослідження показують, що низький рівень антиоксидантів також пов'язаний з тривожністю та навіть депресією. Додавайте до своїх страв продукти та спеції, які містять у собі багато антиоксидантів. До прикладу, такі: