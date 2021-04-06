То, что мы едим, влияет не только на сантиметры в фигуре, но и на наше настроение. Однако мы говорим не только о сладких пирожных после тяжелого дня. Здоровое питание - это первый шаг к борьбе с депрессией, тревогой и стрессом.

Исследования показывают, что некоторые продукты стимулируют выделение дофамина и серотонина, которые помогают чувствовать себя менее раздраженными и расстроенными. Эксперты рассказывают о полезных свойствах некоторых продуктов, которые стоит добавить в свой рацион.

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1. Листовая зелень

Недостаток магния в организме усиливает тревожность, тогда как достаточное количество этого микроэлемента наоборот помогает человеку чувствовать себя спокойнее. Магния много в зелени, к примеру, в шпинате.

Обратите внимание на шпинат / Фото Unsplash

Что еще: источником магния также бобовые, различные орехи, семена и цельное зерно.

2. Квашенная капуста

Большую роль в снижении тревожности также играют пробиотики, это показало исследование в журнале Psychiatry Research. Поэтому не стоит отказываться от различных солений, квашеной капусты и кефира, в которых содержатся пробиотики.

3. Жирная рыба

Для полноценного функционирования организма важно потреблять омега-3 жирные кислоты, которые также уменьшают тревожность. Несколько раз в неделю готовьте блюда из жирной морской рыбы: лосось, сельдь, скумбрия. Эти продукты содержат достаточно омега-3.

Лосось богат омега-3 / Фото Unsplash

4. Печень и говядина

Следите за тем, чтобы у вас не было дефицита цинка. Для этого включайте в свой рацион такие продукты как печень, говядина, яичные желтки, кешью и устрицы

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5. Авокадо и миндаль

Эти продукты богаты необходимым нашему организму витамином B. Именно из-за недостатка витамина B мы можем чувствовать себя слабыми и уставшими. Итак, авокадо – это не только модный продукт для инстаграмных завтраков, но и источник пользы.

Включите в свой рацион авокадо / Фото Unsplash

6. Продукты, богатые антиоксидантами

Исследования показывают, что низкий уровень антиоксидантов также связан с тревожностью и даже депрессией. Добавляйте к своим блюдам продукты и специи, которые включают в себя много антиоксидантов. К примеру, такие: