Вы никак не можете начать важный проект и тянете все до последнего момента? Многие называют это ленью, однако на самом деле за прокрастинация стоит страх. Узнайте, что по этому поводу думают эксперты и как навсегда прекратить все откладывать.

Ранее мы уже рассказывали о распространенных причинах прокрастинации. Профессор психологии Джозеф Феррари считает, что медлить с определенными делами – это вполне нормальное явление для всех людей. Однако по его исследованиям целых 20% американцев являются хроническими прокрастинаторами. Для таких людей откладывание дел – не эпизодическая вещь, а вполне реальная проблема.

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Что такое на самом деле "прокрастинация"?

Специалисты считают, что прокрастинация – это механизм сопротивления. Когда вместо написания магистерской работы вы смотрите любимый сериал, то просто пытаетесь избежать неприятного задания. Зато делаете то, что поднимет вам настроение. Профессор Тимоти Пичил, какой изучает прокрастинацию, описывает это явление так: "уступать, чтобы чувствовать себя хорошо."

Вы занимаетесь чем угодно, лишь бы не работать / Фото Unsplash

Но таким образом вы поднимаете себе настроение только временно. Очень быстро на первый план выступает чувство вины и стыда, что вы развлекаетесь вместо работы, – и вы оттягиваете еще больше. Это неразрывный круг. Задачи накапливаются и в конце концов, вы беретесь за дело в последний момент. К негативным эмоциям добавляется еще и стресс из-за ограничения во времени.

Как прекратить все откладывать на потом

Джозеф Феррари отмечает, что с прокрастинацией справиться не так легко, как большинство думает:

Сказать хроническому прокрастинатору "просто сделай это", это все равно что сказать человеку с клинической депрессией "не грусти",

– говорит психолог

Побороть прокрастинацию можно только овладев своими эмоциями, считает профессор Пичил. Для этого попробуйте несколько способов.

1. Поймите, почему вы откладывайте

Признайте, что вы не ленитесь, а просто боитесь определенной задачи. Люди всегда пытаются избегать того, что вызывает у них неприятные эмоции, в том числе страх. Поэтому в следующий раз, когда будете листать ленту в инстаграме вместо важной задачи, вспомните, что это ощущение – временное. Познакомьтесь со своим страхом, а после этого можно научиться и управлять им.

Посмотрите своему страху в глаза / Фото Pexels

2. Научитесь себе прощать

При затягивании мы часто чувствуем вину, поэтому крайне важно устранить этот фактор: простить себя. Будьте сострадательны к себе. Исследования показали, что студенты, которые не винили себя за прокрастинацию при подготовке к экзамену, в следующий раз уже меньше медлили с подготовкой ко второму.

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3. Начните с начала

Как бы просто это ни звучало, однако не будет идеального момента или эмоционального состояния для того, чтобы начать. Поэтому переключайтесь с эмоций на действия.

Сделайте первый шаг / Фото Pexels

Профессор Пичил советует разбить неприятную вам задачу на маленькие шаги, выполнять их и сосредоточиться на том, каким будет следующий шаг. Каждый написанный подпункт магистерской станет для вас маленькой победой – это поднимет самооценку и заставит двигаться дальше.