Мы часто откладываем важные дела на последний момент и называем это красивым словом "прокрастинация". Причины такого поведения могут быть очень неожиданными. К примеру, страх быть слишком успешной!

Существует много действенных техник прекратить откладывать все на потом. Однако психолог Богдана Валигура предостерегает: "Если вы не понимаете, почему откладываете дела, не поможет не одна техника по преодолению прокрастинации". Она рассказала о 7 самых распространенных причин прокрастинации, которые она встречала в своей практике. О некоторых вы даже не догадывались.

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Страх осуждения

Вы не беретесь за какое-то дело, потому что заранее считаете, что результат не понравится другим людям и вы столкнетесь с жесткой критикой:

Не пишу пост, потому что думаю, что он может вам не понравиться и собрать мало лайков или еще хуже – придет кто-то умный в комментарии и раскритикует мою писанину,

– приводит пример психолог

Скрывая слабость

В этом случае вы знаете, что для выполнения определенной задачи вам нужны навыки, которых у вас нет или же они несовершенны. И тогда, вместо того, чтобы сесть и спокойно разобраться в деле, вы просто смотрите видео на Ютубе. Вы боитесь своих слабостей.

Вы понимаете, что у вас есть определенные слабости и боитесь их / Фото Freepik

Или идеально, или никак

Огромная проблема всех перфекционистов и причина, которая мешает им рисковать и двигаться вперед. "Хочу сделать идеально, но понимаю, что идеально не могу, нет времени, не получится - поэтому не делаю вообще", – объясняет Богдана Валигура.

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Вы хотите избежать ошибок

Вам кажется, что путь должен всегда быть ровным, без падений. И вы так долго ищете способ обойти все возможные неудачи, что так и стоите на месте. Эксперт объясняет на примере собственного дела:

Не начну свой бизнес пока не пройду все бизнес-курсы и не прочту все книги по этой теме. Где-то же есть рецепт, как избежать факапов и сделать все правильно сразу

Вы много планируете, но ничего не делаете / Фото Freepik

Страх большого успеха

Представьте, бывает и такое. Вам начинает казаться, что достижение цели навредит другим людям или же вам самим.

Если стану успешной, начну зарабатывать больше чем муж и это может задеть его самолюбие Если получу повышение/запущу проект, на меня навалиться столько работы, что времени на себя/семью/нормальную жизнь вообще не останется,

– приводит примеры таких страхов эксперт

Слишком большой объем работы

Всем знакомый страх садиться за дипломную работу или начинать большой проект? Вам кажется, что задача настолько большая, что ее не стоит и начинать. Поэтому и делаете все, лишь бы не садиться за нее. "Вместо того, чтобы кушать этого слона по кусочкам, пытаюсь вообще об этом не думать", – объясняет психолог.

Вы никак не можете начать большую работу / Фото Pexels

Биологические причины

Сюда можно отнести причины, с которыми трудно справиться самостоятельно, и скорее всего вы нуждаетесь в консультации специалиста: "Синдром дефицита внимания, депрессия, тревожные расстройства, хронический и острый стресс."

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Грубо говоря, прокрастинация – это попытка избежать негативных эмоций."Но проблема в том, что пока мы прокрастинируем, мы уже испытываем негативные эмоции", – говорит эксперт. Чтобы разорвать этот круг, перечитайте еще раз список причин и признайтесь себе: почему на самом деле вы постоянно откладываете дела на потом.