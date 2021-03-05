Мы часто недооцениваем силу обычной улыбки. На самом деле она тесно связана с крепким здоровьем, долголетием и хорошим настроением. Так утверждают ученые.

Иногда бывает полезно даже принудительно улыбаться. Хотя это выглядит и смешно, но тоже положительно влияет на наше самочувствие.

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Вот 5 важных причин, почему вам нужно как можно чаще улыбаться

Улыбка делает нас привлекательными

Вас когда привлекали люди с мрачным взглядом, нахмуренными бровями и другими гримасами? Нет, это действительно отталкивает. Улыбка в этом случае действует абсолютно противоположно: мы стремимся к человеку, который выглядит счастливо.

Нас привлекают улыбающиеся люди / Фото Unsplash

Улыбка классно борется со стрессом

Когда вы переживаете, стресуете или чувствуете себя просто ужасно, попробуйте улыбнуться. Да, это звучит как очень банальный совет как "да забей" или "все будет хорошо". Но нет. Она реально помогает снизить стресс, даже если вы заставляете себя улыбаться – так утверждают ученые.

Принудительная улыбка тоже приносит свою пользу / Фото Unsplash

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Улыбка поднимает вам настроение

Пока вы улыбаетесь, в вашем мозгу происходят просто невероятные реакции. Туда поступают гормоны дофамин и серотонин, которые помогают чувствовать себя значительно лучше. Поэтому улыбка – это своеобразный природный антидепрессант.

Давайте чаще улыбаться! / Фото Unsplash

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Улыбка положительно влияет на иммунную систему

Неожиданно, но обычная улыбка, как считают ученые, помогает иммунной системе работать более эффективно. В чем причина? Когда вы улыбаетесь, то иммунная система укрепляется, ведь вы чувствуете себя расслабленно. Поэтому вывод очевиден – давайте чаще улыбаться!

Улыбка – это прекрасно / Фото Unsplash

Улыбка снижает кровяное давление

Сделайте маленький эксперимент, если у вас дома есть тонометр. Сначала измерьте свои показатели. После этого улыбайтесь в течение 1-2 минут. Впоследствии – заново измерьте давление. Вы удивитесь, ведь результаты будут несколько иными.