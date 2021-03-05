Ми часто недооцінюємо силу звичайної усмішки. Насправді вона тісно пов’язана із міцним здоров’ям, довголіттям та хорошим настроєм. Так переконують вчені.

Інколи буває корисно навіть примусово усміхатися. Хоч це виглядає й кумедно, але теж позитивно впливає на наше самопочуття.

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Ось 5 важливих причин, чому вам потрібно якнайчастіше усміхатися

Усмішка робить нас привабливими

Вас колись притягували люди із похмурим поглядом, насупленими бровами та іншими гримасами? О ні, це справді відштовхує. Усмішка в цьому випадку діє абсолютно протилежно: ми тягнемося до людини, яка виглядає щасливо.

Нас приваблюють усміхнені люди / Фото Unsplash

Усмішка класно бореться зі стресом

Коли ви переживаєте, стресуєте чи почуваєте себе просто жахливо, спробуйте усміхнутися. Так, це звучить як надзвичайно банальна порада на кшталт "та забий" або "все буде добре". Але ні. Вона реально допомагає знизити стрес, навіть якщо ви змушуєте себе усміхатися – так переконують вчені.

Примусова усмішка теж приносить свою користь / Фото Unsplash

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Усмішка піднімає вам настрій

Поки ви усміхаєтеся, у вашому мозку відбуваються просто неймовірні реакції. Туди надходять гормони дофамін та серотонін, які допомагають почуватися значно краще. Тому усмішка – це своєрідний природний антидепресант.

Давайте частіше усміхатися! / Фото Unsplash

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Усмішка чудово впливає на імунну систему

Несподівано, але звичайна усмішка, як вважають вчені, допомагає імунній системі працювати більш ефективно. В чому причина? Коли ви усміхаєтеся, то імунна система зміцнюється, адже ви почуваєте себе розслаблено. Тому висновок очевидний – давайте частіше усміхатися!

Усмішка – це прекрасно / Фото Unsplash

Усмішка знижує кров’яний тиск

Зробіть маленький експеримент, якщо у вас вдома є тонометр. Спершу виміряйте свої показники. Після цього усміхайтеся упродовж 1-2 хвилин. Згодом – заново поміряйте тиск. Ви здивуєтеся, адже результати будуть дещо іншими.