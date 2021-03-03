Кому-то нравится, как раньше, записывать все дела в блокнот. Однако сегодня гораздо удобнее установить на свой телефон несколько полезных приложений, которые помогут и организовать работу, и запланировать отдых, и не забывать о своем здоровье. Узнайте больше о некоторых из них.

Эти приложения обязательно вам пригодятся и станут вашими основными помощниками в течение дня. Остается самая малость: установить их и регулярно пользоваться.

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1. Trello

Это одно из самых популярных приложений для планирования работы компании, однако его легко использовать и для отслеживания собственной эффективности. В основе работы этого приложения лежит система канбан: вы должны записывать задачи на день в колонки "Запланировано", "В процессе", "Сделано". Так вы легко отследите свой прогресс и не будете забывать об определенных задачах. Еще в этом приложении можно планировать свои задачи на день, записывать предстоящие встречи и события и т.д. – функционал очень широкий.

Интерфейс Trello / Изображение trello

Вы также можете создавать "доски" под каждый аспект вашей жизни, не только для рабочих задач. Бесплатной версии вполне хватает для того, чтобы пользоваться самому и подключать еще несколько человек.

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2. Todoist

Простое в использовании приложение для тех, кому важно "поставить галочку" напротив задачи. Это приложение с минималистичным дизайном выполняет только одну задачу – дает возможность создавать списки задач и отмечать их как "выполнено". Обратите на это внимание, если вам не нужно выполнять миллион разных задач одновременно, вести несколько проектов или вам просто лень таскать везде блокнот и нужно приложение на замену бумажному органайзеру.

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Интерфейс Todoist / Изображение gloss

3. 1Money

Удобное приложение для управления своими финансами. Вносите сумму денег, которая у вас есть сейчас и расходы в течение дня. Приложение само посчитает, сколько средств и на какие категории вы потратили больше в течение месяца. Это не единственные его функции: он также показывает, какие у вас расходы и доходы за месяц, средний доход за определенный период (если пользуетесь уже долгое время) и дает возможность поставить финансовые цели (к примеру, отложить сумму на отпуск).

Интерфейс 1Money / Изображение 1Money

Прекрасно подойдет фрилансерам, которые не имеют фиксированной зарплаты за месяц и нужно контролировать свои финансы.

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4. Water time

Все знают, как важно для нашего здоровья пить достаточно воды в день. Однако большинство об этом банально забывают. Если вы также вспоминаете о воде лишь под вечер, то смело устанавливайте себе это приложение. Достаточно лишь указать свой пол и вес, чтобы приложение рассчитал необходимую для вас норму жидкости в день. Теперь милая капелька любезно будет напоминать вам о том, что самое время выпить стакан воды, и вы точно больше об этом не забывать.

Вы можете добавлять 100 г воды, так и целый литр. Сюда также можно вносить кофе, чай и другие напитки, которые вы употребляли в течение дня – приложение также их учтет.

Интерфейс Water Time / Изображение androidauthority

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5. Forest

Знакомы с методом помодоро? Эта техника помогает забыть о прокрастинации и эффективно распределять свое время на учебу, работу и т.д. Приложение "Forest" работает именно по такой технике, с единственным отличием: вместо помидора там небольшое деревце. Вы устанавливаете нужное время, к примеру, 30 минут, на определенную задачу и идете работать. Все это время дерево растет, однако как только вы заходите в какую-то другую программу на телефоне – деревце погибает. Неплохой стимул оставить все соцсети и игры, правда?

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Интерфейс Forest / Изображение mashable