Целый день работала, решала кучу вопросов, помогала коллегам ... А под вечер все равно кажется, что не выполнила всех поставленных задач, и день просто прошел зря. Знакомо? Это значит, что нужно бороться с синдромом самозванца.

Синдром самозванца – это явление, когда человеку трудно приписывать себе свои же достижения, приложенные усилия, положительные качества. С этим можно бороться, используя простые техники тайм-менеджмента, чтобы отследить свою эффективность. Попробуйте эти способы, и вы увидите, что совсем не бездельничают ежедневно, а выполняете кучу задач.

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Техника хронометраж

Эта техника помогает понять, сколько времени вы реально тратите на каждое задание. Для этого нужно выполнять такие простые действия в течение дня:

Утром выпишите все задачи, которые вам нужно сегодня сделать и запишите, за сколько минут или часов вы планируете их выполнить. К примеру, рабочее совещание – 40 минут, написать отчет – 2 часа, отправить письмо – 15 минут и т.д. Тогда распределите эти задачи по очереди. Оценивайте реально на свои силы: не пытайтесь втиснуть в 8-часовой рабочий день как можно больше задач. Это может закончиться тем, что все вы не выполните и будете разочарованы. В течение дня отслеживайте, сколько времени вы потратили на задание. Возможно, для письма пришлось искать дополнительную информацию? Запишите это, и в следующий раз вы при планировании заложите дополнительное время.

Подробно распишите все задания на день / Фото Unsplash

Эта техника поможет вам увидеть реальное положение дел: сколько и каких задач вы успеваете сделать. Вы больше не будете опрометчиво планировать себе 20 дел, когда на самом деле физически способны выполнить лишь 10, и избежите разочарования.

Техника канбан

А эта японская техника позволит визуализировать рабочий процесс. Ее разработали еще в 50-х годах прошлого века в компании Toyota, и сейчас используется менеджерами всего мира для того, чтобы оптимизировать рабочий процесс.

Сделайте таблицу с тремя столбцами: "Нужно сделать", "В работе", "Сделано" Занесите сначала все задачи в первый столбик, а в течение дня перемещайте их во второй (если вы работаете над чем-то) и третий (если вы завершили задание).

Пример такой канбан-доски / Фото wikipedia

Вы можете добавлять другие колонки, если проект предусматривает много этапов.

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Как их совместить

Эти две техники хорошо работают вместе. К примеру, у вас есть большая задача, на которую вы не можете выделить целый день, а лишь несколько часов. Записывайте эти несколько часов в столбик "В работе" и кратко опишите, что вы сделали. На следующий день оставляйте эту задачу в этом столбце и продолжайте работу над ней. Так будет видно, что вы постоянно в процессе работы, тогда и исчезнет ощущение, что вы ничем не занимаетесь в течение дня.

Вы можете использовать Google таблицы для этого или специальные приложения, такие как Trello.