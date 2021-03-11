7 неочевидних причин, чому ми відкладаємо все на потім: пояснює психологиня
Ми часто відкладаємо важливі справи на останній момент і називаємо це красивим словом "прокрастинація". Причини такої поведінки можуть бути дуже неочікуваними. До прикладу, страх бути занадто успішною!
Джерело:інстаграм Богдани Валігури
Існує багато дієвих технік припинити відкладати все на потім. Проте психологиня Богдана Валігура застерігає: "Якщо ви не розумієте, чому відкладаєте справи, вам не допоможе не одна техніка з подолання прокрастинації". Вона розповіла про 7 найпоширеніших причин прокрастинації, які вона зустрічала у своїй практиці. Про деякі ви навіть не здогадувались.
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Страх осуду
Ви не беретесь за якусь справу, бо вже заздалегідь вважаєте, що результат не сподобається іншим людям і ви зіштовхнетесь з жорсткою критикою:
Не пишу пост, тому, що думаю, що він може вам не сподобатись і зібрати мало лайків або ще гірше – прийде хтось розумний в коментарі й розкритикує мою писанину,
– наводить приклад психологиня
Приховуючи слабкість
У цьому випадку ви знаєте, що для виконання певного завдання вам потрібні навички, яких у вас немає або ж вони недосконалі. І тоді, замість того, щоб сісти й спокійно розібратись у справі, ви просто дивитесь відео на Ютубі. Ви боїтесь своїх слабкостей.
Ви розумієте, що у вас є певні слабкості та боїтесь їх / Фото Freepik
Або ідеально, або ніяк
Величезна проблема усіх перфекціоністів і причина, яка заважає їм ризикувати та рухатись вперед. "Хочу зробити ідеально, але розумію, що ідеально не можу, не маю часу, не вийде – через це не роблю взагалі," – пояснює Богдана Валігура.
Ви хочете уникнути помилок
Вам здається, що шлях повинен завжди бути рівним, без падінь. І ви так довго шукаєте спосіб обійти усі можливі невдачі, що так і стоїте на місці. Експертка пояснює на прикладі власної справи:
Не почну свій бізнес поки не пройду всі бізнес-курси й не прочитаю все книги по цій темі. Десь же є рецепт, як уникнути факапів і зробити все правильно відразу
Ви багато плануєте, але нічого не робите / Фото Freepik
Страх великого успіху
Уявіть, буває й таке. Вам починає здаватись, що досягнення мети нашкодить іншим людям або ж вам самим.
Якщо стану успішною, почну заробляти більше ніж чоловік і це може зачепити його самолюбство. Якщо отримаю підвищення / запущу проєкт, на мене навалитися стільки роботи, що часу на себе / сім'ю / нормальне життя взагалі не залишиться,
– наводить приклади таких страхів експертка.
Завеликий обсяг роботи
Усім знайомий страх сідати за дипломну роботу або починати великий проєкт? Вам здається, що завдання настільки велике, що його не варто й починати. Тому й робите усе, аби тільки не сідати за нього. "Замість того, щоб їсти цього слона по шматочках, намагаюся взагалі про це не думати", – пояснює психологиня.
Ви ніяк не можете розпочати велику роботу / Фото Pexels
Біологічні причини
Сюди можна віднести причини, з якими важко справитись самостійно й вони потребують консультації спеціаліста: "Синдром дефіциту уваги, депресія, тривожні розлади, хронічний і гострий стрес."
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Грубо кажучи, прокрастинація – це спроба уникнути негативних емоцій. "Але проблема в тому, що поки ми прокрастинуємо, ми вже відчуваємо негативні емоції", – каже експертка. Щоб розірвати це коло, перечитайте ще раз список причин і зізнайтесь собі: чому насправді ви постійно відкладаєте справи на потім.
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