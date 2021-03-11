Ми часто відкладаємо важливі справи на останній момент і називаємо це красивим словом "прокрастинація". Причини такої поведінки можуть бути дуже неочікуваними. До прикладу, страх бути занадто успішною!

Існує багато дієвих технік припинити відкладати все на потім. Проте психологиня Богдана Валігура застерігає: "Якщо ви не розумієте, чому відкладаєте справи, вам не допоможе не одна техніка з подолання прокрастинації". Вона розповіла про 7 найпоширеніших причин прокрастинації, які вона зустрічала у своїй практиці. Про деякі ви навіть не здогадувались.

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Страх осуду

Ви не беретесь за якусь справу, бо вже заздалегідь вважаєте, що результат не сподобається іншим людям і ви зіштовхнетесь з жорсткою критикою:

Не пишу пост, тому, що думаю, що він може вам не сподобатись і зібрати мало лайків або ще гірше – прийде хтось розумний в коментарі й розкритикує мою писанину,

– наводить приклад психологиня

Приховуючи слабкість

У цьому випадку ви знаєте, що для виконання певного завдання вам потрібні навички, яких у вас немає або ж вони недосконалі. І тоді, замість того, щоб сісти й спокійно розібратись у справі, ви просто дивитесь відео на Ютубі. Ви боїтесь своїх слабкостей.

Ви розумієте, що у вас є певні слабкості та боїтесь їх / Фото Freepik

Або ідеально, або ніяк

Величезна проблема усіх перфекціоністів і причина, яка заважає їм ризикувати та рухатись вперед. "Хочу зробити ідеально, але розумію, що ідеально не можу, не маю часу, не вийде – через це не роблю взагалі," – пояснює Богдана Валігура.

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Ви хочете уникнути помилок

Вам здається, що шлях повинен завжди бути рівним, без падінь. І ви так довго шукаєте спосіб обійти усі можливі невдачі, що так і стоїте на місці. Експертка пояснює на прикладі власної справи:

Не почну свій бізнес поки не пройду всі бізнес-курси й не прочитаю все книги по цій темі. Десь же є рецепт, як уникнути факапів і зробити все правильно відразу

Ви багато плануєте, але нічого не робите / Фото Freepik

Страх великого успіху

Уявіть, буває й таке. Вам починає здаватись, що досягнення мети нашкодить іншим людям або ж вам самим.

Якщо стану успішною, почну заробляти більше ніж чоловік і це може зачепити його самолюбство. Якщо отримаю підвищення / запущу проєкт, на мене навалитися стільки роботи, що часу на себе / сім'ю / нормальне життя взагалі не залишиться,

– наводить приклади таких страхів експертка.

Завеликий обсяг роботи

Усім знайомий страх сідати за дипломну роботу або починати великий проєкт? Вам здається, що завдання настільки велике, що його не варто й починати. Тому й робите усе, аби тільки не сідати за нього. "Замість того, щоб їсти цього слона по шматочках, намагаюся взагалі про це не думати", – пояснює психологиня.

Ви ніяк не можете розпочати велику роботу / Фото Pexels

Біологічні причини

Сюди можна віднести причини, з якими важко справитись самостійно й вони потребують консультації спеціаліста: "Синдром дефіциту уваги, депресія, тривожні розлади, хронічний і гострий стрес."

До теми: 5 причин, чому вам потрібно частіше усміхатися

Грубо кажучи, прокрастинація – це спроба уникнути негативних емоцій. "Але проблема в тому, що поки ми прокрастинуємо, ми вже відчуваємо негативні емоції", – каже експертка. Щоб розірвати це коло, перечитайте ще раз список причин і зізнайтесь собі: чому насправді ви постійно відкладаєте справи на потім.