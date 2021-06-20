6 романтичних фільмів, які надихнуть вас зайнятись танцями

Ми зібрали 6 захопливих стрічок, під час перегляду яких важко буде всидіти на місці, адже на перший план у цих фільмах виходить його величність танець. Вони не тільки прикрасять ваш вечір у вихідний день, але й, можливо, змусять записатись у місцеву танцювальну школу.

Ці фільми вже про танці вже давно стали улюбленцями публіки. Вони наповнені запаморочливими танцювальними номерами, елегантними професійними рухами, пристрасними парними танцями, тренуваннями та, звісно ж, історіями коханням. Переглядаючи усі ці фільми, легко й не помітити, як ви самі підете у танок!

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Потанцюймо, 2004

Shall We DanceРічард Гір, Дженніфер Лопес, С'юзан Сарандон, Стенлі Туччі, Річард Дженкінс6.1

Звичайний юрист Джон Кларк вже давно втомлений від рутини та одноманітного життя. Одного разу, проходячи повз танцювальну школу, він помічає у вікні прекрасну жінку. Дивуючись самому собі, він записується на уроки танців – і починає заново відчувати смаки життя. Історія не тільки про кохання, а ще й про пошуки щастя та ситуації, коли зовсім чужі люди можуть несподівано змінити наше ставлення до світу.

Бурлеск, 2010

BurlesqueКрістіна Агілера, Шер, Крістен Белл, Кем Жіганде, Стенлі Туччі6.4

Оригінальний фільм, в якому блискуче дебютувала знаменита співачка Крістіна Агілера. Багато блиску, пір'я, перлів, відвертих і дуже дорогих нарядів, сміливих виступів на сцені клубу – усе це створює надзвичайно естетичний фон для головного сюжету.

Історія крутиться навколо провінційної дівчини Алі, яка приїхала до Лос-Анджелесу будувати кар'єру співачки. Випадково їй вдалось знайти роботу у кабаре – і пройти важкий шлях від звичайної офіціантки до зірки клубу, яка мусить рятувати знаменитий заклад від краху.

Тримай ритм, 2006

Take the LeadАнтоніо Бандерас, Роб Браун, Алфре Вудард, Яя ДаКоста, Джон Ортіс6.6

Антоніо Бандерас у ролі вимогливого і дуже харизматичного танцюриста – ну що може бути краще? П'єр Делейн, який професійно викладає танці на Манхеттені, прибуває до звичайної загальноосвітньої школи, щоб справитись з найгіршим класом у школі. Хуліганам не надто подобається класичний стиль танцю, адже вони прихильники хіп-хопу. Проте чоловік тут, щоб довести: дисципліна і пряма спина – не тільки про танці, а й про особистий ріст. Чи вдасться розв'язним підліткам та строгому вчителю знайти компроміс і вразити всіх?

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Хані, 2003

HoneyДжессіка Альба, Ліл Ромео, Мекхі Файфер, Девід Москоу, Захарі Вільямс5.4

22-річна Хані Денієлс займається хіп-хопом, мріє створювати хореографії для кліпів відомих виконавців та мати власну школу танців для дітей з бідних районів. Проте поки що вони лише працює барменом.

Усе змінюється, коли Хані випадково потрапляє на зйомки кліпу до відомого режисера. Вона отримує роботу мрії, а відкриття бажаної школи вже не за горами. Якби не важкий ультиматум, який їй одного дня ставить режисер. Хані може втратити роботу, а про школу можна й забути. Який же вибір вона зробить?

Брудні танці, 1987

Dirty DancingДженніфер Ґрей, Патрік Свейзі, Джеррі Орбак, Синтія Роудс, Джек Вестон7.0

І куди ж без культової стрічки із секс-символом свого часу Патрік Свейзі та прекрасною Дженніфер Ґрей? Малобюджетний фільм завоював прихильність мільйонів глядачів і не здає своїх позицій і сьогодні.

Влітку до гірського пансіонату приїздить Френсіс – дівчина з дуже заможної родини, усе життя якої розплановане до дрібниць: вивчення економіки, престижна робота, успішний чоловік. От тільки закохується дівчина у найгіршого обранця на думку її батьків – танцюриста Джонні. Він просить дівчину замінити його партнерку з танців, і під час уроків не тільки відкривається талант Френсіс, але й зароджується заборонене кохання…

Лак для волосся, 2007

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO HairsprayДжон Траволта, Мішель Пфайффер, Крістофер Вокен, Аманда Байнс, Джеймс Марсден6.6

Завершимо наш список захопливою комедією з чудовим акторським складом, яка ідеально підійде для сімейного перегляду.

Трейсі живе у небагатій родині та вчиться у звичайній школі, проте кожного дня після уроків вона вмикає на телевізорі улюблене танцювальне шоу і поспішає втекти у світ мрій. Попри повну фігуру, вона хоче професійно танцювати та вирватись на велику сцену, але провалює усі прослуховування. Трейсі не опускає руки і таки потрапляє на телебачення. Проте не все так просто і життя підготувало дівчині немало перешкод.