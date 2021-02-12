60-метрове весільне плаття: цікава витівка нареченої, яка шокувала світ

Американка Тетяна придумала оригінальний наряд на власний шлюб – 60 метрове весільне плаття. Воно було настільки пишне, що добиратися довелося на величезній вантажівці.

Джерело: Gypsy Brides US

Жінка змогла здійснити свою найбільшу мрію дитинства – одружитися в неймовірно пишному весільному платті. Все сталося на американському шоу Gypsy Brides US.

Цікаво Жінки хочуть зізнань у коханні, чоловіки – електроніку: опитування до Дня Валентина

Ще з самого дитинства я мріяла одягнути на своє весілля найбільше і найкрутіше плаття у всьому світі, – розповідає наречена Тетяна.

Наречена Тетяна / Скрін з Gypsy Brides US

Спеціальне плаття розробляли разом із кравчинею. Вийшов справжній витвір мистецтва – тут вмістилося цілих 60 метрів шовкової органзи.

Все було дуже красиво й гарно, доки наречена не задумалася, як добратися на весілля. Адже в такому платті далеко не дійдеш.

Як виносили плаття із ательє / Скрін Gypsy Brides US

Рішення прийняли швидко. Вийшло дещо екстремально: жінка всю дорогу їхала на даху величезної вантажівки. Перехожі були дуже здивовані такою витівкою нареченої.

Оце так креативне добирання на весілля! / Скрін Gypsy Brides US

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Як наречену знімали з вантажівки / Скрін Gypsy Brides US

Здається, цей день був одним із найважчих у житті Тетяни. Але жінка все одно дуже щаслива.

​Цікаво 10 несподіваних фактів про поцілунки, які вас здивують

Це було дуже важко і боляче. Але я б повторила це ще кілька мільйонів разів. Адже кожен сантиметр плаття демонструє мою любов до Зукі (наречений, – Life 24). Я так рада, що моя мрія нарешті здійснилася, – поділилася враженнями Тетяна.

Нареченому все дуже сподобалося / Скрін Gypsy Brides US

Ось відео, як Тетяна їхала на власне весілля.