Мішек Ньяндоро – 66-річний африканець, який просто не може зупинитися у своєму "коханні". Він нещодавно заявив, що шукає собі 17 дружину, а до кінця життя сподівається виростити 1000 дітей та одружитися із 100 жінками.

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Попри це, чоловік взагалі не працює. Він вважає своєю роботою "турботу", яку він дарує своїм жінкам.

Я ходжу в спальні кімнати до жінок за розкладом. Потім я проводжу час зі своєю дружиною і переходжу в іншу кімнату. Це моя робота. В мене немає іншої, – розповідає Мішек.

Величезна сім’я Мішека / Фото national accordnewspaper WS

Більшість вільного часу хитрий чоловік проводить у своєму сараї. Усі 16 дружин готують йому їсти, тому він не скаржиться.

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"Кожна дружина готує те, що може, кожного дня. За правилами я їм тільки те, що мені смакує. Несмачну їжу я викидаю. Кожна жінка дотримується цього правила і не дратується, коли я повертаю погано приготовану їжу. Таке-от правило. Відмова від їжі має спонукати її приготувати щось смачніше наступного разу", – пояснює чоловік.

Дружини 66-річного африканця / Фото national accordnewspaper WS

Мішек не має потреби ходити на роботу, адже йому серйозно допомагають сини й дочки та їхні сім’ї. 50 з його дітей зараз навчаються в школі, шестеро працюють в армії, двоє – в поліції, а 13 його дочок вже вийшли заміж. Один з синім вирішив піти шляхом батька: у нього вже чотири дружини.

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Востаннє Мішек Ньяндоро одружився у 2015 році, після чого взяв паузу через погану економічну ситуацію в Зімбабве. Зараз чоловік повертається в гру і хоче продовжити "працювати", як він вважає, на благо своєї країни.