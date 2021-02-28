У цих фільмах сила жіночої дружби та взаємопідтримки долає усі перешкоди: від старовинних проклять до проблем дорослого життя. Тут не буде заїжджених стереотипів про суперництво між жінками: тільки щирі історії, які нагадують про важливість дружби.

Пропонуємо цього вечора подзвонити найкращій подрузі та запросити її на теплий кіновечір. Оберіть собі фільми до смаку – від сильних зворушливих драм до комедій 90-х з дрібкою магії. Ці історії додадуть особливої атмосфери вашій зустрічі.

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1. Френсіс Ха, 2012

Рейтинг на IMDb: 7.5

Акторський склад: Грета Гервіг, Мікі Самнер, Майкл Еспер, Адам Драйвер, Майкл Зеген

Френсіс розпочинає доросле самостійне життя, а разом з ним приходять і відповідні проблеми: пошуки себе і свого призначення та постійна нестача грошей. На додачу, її найкраща подруга, з якою вони були надзвичайно близькими, знайшла хлопця, а тому – поступово віддаляється від Френсіс. Це чорно-біла комедійна драма, яка дуже щиро розповідає про міцну дружбу – з віком її все важче підтримувати. Чи зможуть жінки разом пройти через цю кризу?

2. Вже сумую за тобою, 2015

Рейтинг на IMDb: 6.8

Акторський склад: Дрю Беррімор, Тоні Коллетт, Домінік Купер, Педді Консідайн, Тайсон Ріттер

Навіть найміцніша дружба може дати тріщину за найнесподіваніших умов. Так сталось з жінками, які усе життя були не розлий вода, ділили радості та незгоди. Раптом усе змінюється: щасливій матері та дружині Міллі ставлять страшний діагноз, рак молочної залози, а Джес, яка страждала на безпліддя, нарешті бачить бажані дві смужки на тесті. Сильне горе і така ж сильна радість – жінкам так важко це поєднати, що вони починають віддалятись одна від одної. Проте справжня дружба усе витримає…

3. Приховані фігури, 2016

Рейтинг на IMDb: 7.8

Акторський склад: Тараджі П. Хенсон, Октавія Спенсер, Жанель Моне, Кевін Костнер

Як воно, працювати у NASA у перші роки американської космічної програми? Цілком комфортно, якщо ти – чоловік. А трьом афроамериканкам довелось докласти неймовірних зусиль, аби довести свій професіоналізм. Саме вони зіграли ключову роль у запуску в космос астронавта Джона Гленна, виконавши складні математичні розрахунки. Завдяки підтримці одна одної вони впевнено та рішуче зруйнували усі стереотипи.

4. Прислуга, 2011

Рейтинг на IMDb: 8.0

Акторський склад: Емма Стоун, Віола Девіс, Брайс Даллас Ховард, Октавія Спенсер, Джессіка Честейн

Ставлення до чорношкірої прислуги у 60-х роках все ще було вкрай зневажливим. Головну героїню, Скітер, настільки обурює лицемірство та жорстокість суспільства, що вона наважується написати книгу про становище прислуги. Випадково вона знайомить з двома чорношкірими жінками, які якраз працюють в домах білих багачів і можуть багато розповісти. Міцна дружба цих жінок дозволить їм пройти усі випробування і здійснити справжню революцію.

5. Тельма і Луїза, 1991

Рейтинг на IMDb: 7.5

Акторський склад: Сьюзен Сарандон, Джина Девіс, Харві Кейтель, Майкл Медсен, Крістофер МакДональд

Хоча Тельма та Луїза – два дуже різні жінки, це не заважає їм все життя підтримувати міцну дружбу. Тельма – домогосподарка, яка живе з чоловіком-тираном, а Луїза – незалежна й вільна офіціантка. Втомившись від усього, жінки вирушають у веселу подорож, яка в один момент обертається на справжню трагедію та втечу від поліції. Захопливе роуд-муві, яке змушує із замиранням серця спостерігати за жінками та хвилюватись за їх долі.

6. Практична магія, 1998

Рейтинг на IMDb: 6.3

Акторський склад: Сандра Баллок, Ніколь Кідман, Даян Віст, Стокард Ченнінг, Горан Візніч

Містика, комедія, трохи таких знайомих, але дуже рідних кліше з фільмів 90-х і, звісно ж, неперевершені Сандра Баллок та Ніколь Кідман. Вони грають двох сестер-відьом, які не бажають миритись з сімейним прокляттям: кожен чоловік, у якого вони закохуються, вмирає. Проте історія не стільки про магію, скільки про сімейну підтримку та жіночу дружбу сестер, які разом боротимуться з усіма загрозами, а заодно – знімуть ненависне прокляття.

7. Освіта, 2019

Рейтинг на IMDb: 7.2

Акторський склад: Кейтлін Дівер, Біні Фелдштейн, Джессіка Вільямс, Джейсон Судейкіс, Ліза Кудроу

В останній рік у школі дві подружки вперто працювали, щоб вступити до омріяних університетів. Їм це вдалось, щоправда, вони виявили, що просиділи за підручниками найвеселіший шкільний рік. Остання вечірка, на якій будуть всі, може це виправити. Тому за кілька днів до випускного вони відправляються надолужити згаяне. Ця ніч стане не просто найбільш шаленою за усі роки навчання, а й перевірить їх дружбу на міцність.