В этих фильмах сила женской дружбы и взаимоподдержки преодолевает все препятствия: от старинных проклятий к проблемам взрослой жизни. Здесь не будет заезженных стереотипов о соперничестве между женщинами: только искренние истории, которые напоминают о важности дружбы.

Предлагаем в этот вечер позвонить лучшей подруге и пригласить ее на теплый киновечер. Выберите себе фильмы по вкусу – от сильных трогательных драм до комедий 90-х с щепоткой магии. Эти истории придадут особую атмосферу вашей встречи.

Читайте также: 5 драм о женщинах с сильным характером: подборка для увлекательного киновечера

1. Милая Фрэнсис, 2012

Рейтинг на IMDb: 7.5

Актерский состав: Грета Гервиг, Мики Самнер, Майкл Эспер, Адам Драйвер, Майкл Зеген

Фрэнсис начинает взрослую самостоятельную жизнь, а вместе с ней приходят и соответствующие проблемы: поиски себя и своего предназначения и постоянная нехватка денег. В дополнение, ее лучшая подруга, с которой они были очень близки, нашла парня, а потому – постепенно отдаляется от Фрэнсис. Это черно-белая комедийная драма, которая очень искренне рассказывает о крепкой дружбе – с возрастом ее все труднее поддерживать. Смогут ли женщины вместе пройти через этот кризис?

2. Уже скучаю по тебе, 2015

Рейтинг на IMDb: 6.8

Актерский состав: Дрю Бэрримор, Тони Коллетт, Доминик Купер, Пэдди Консидайн, Тайсон Риттер

Даже самая крепкая дружба может дать трещину при самых неожиданных условиях. Так случилось с женщинами, которые всю жизнь были не разлей вода, делили радости и невзгоды. Вдруг все меняется: счастливой матери и жене Милли ставят страшный диагноз, рак молочной железы, а Джесс, которая страдала бесплодием, наконец видит желаемые две полоски на тесте. Сильное горе и такая же сильная радость – женщинам так трудно это совместить, что они начинают отдаляться друг от друга. Однако настоящая дружба все выдержит ...

3. Скрытые фигуры, 2016

Рейтинг на IMDb: 7.8

Актерский состав: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер

Каково работать в NASA в первые годы американской космической программы? Вполне комфортно, если ты – мужчина. А трем афроамериканкам пришлось приложить невероятные усилия, чтобы доказать свой профессионализм. Именно они сыграли ключевую роль в запуске в космос астронавта Джона Гленна, выполнив сложные математические расчеты. Благодаря поддержке друг друга они уверенно и решительно разрушили все стереотипы.

4. Прислуга, 2011

Рейтинг на IMDb: 8.0

Актерский состав: Эмма Стоун, Виола Дэвис, Брайс Даллас Ховард, Октавия Спенсер, Джессика Честейн

Отношение к чернокожей прислуге в 60-х годах все еще было крайне пренебрежительным. Главную героиню, Скитер, настолько возмущает лицемерие и жестокость общества, что она решается написать книгу о положении прислуги. Случайно она знакомится с двумя чернокожими женщинами, которые как раз работают в домах белых богачей и могут многое рассказать. Крепкая дружба этих женщин позволит им пройти все испытания и осуществить настоящую революцию.

5. Тельма и Луиза, 1991

Рейтинг на IMDb: 7.5

Актерский состав: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель, Майкл Мэдсен, Кристофер МакДональд

Хотя Тельма и Луиза – два очень разные женщины, это не мешает им всю жизнь поддерживать крепкую дружбу. Тельма – домохозяйка, живущая с мужем-тираном, а Луиза – независимая и свободная официантка. Устав от всего, женщины отправляются в веселое путешествие, которая в один момент превращается в настоящую трагедию и бегство от полиции. Увлекательное роуд-муви, которое заставляет с замиранием сердца наблюдать за женщинами и волноваться за их судьбы.

6. Практическая магия, 1998

Рейтинг на IMDb: 6.3

Актерский состав: Сандра Баллок, Николь Кидман, Уист, Стокард Ченнинг, Горан возничий

Мистика, комедия, несколько таких знакомых, но очень родных клише из фильмов 90-х и, конечно же, непревзойденные Сандра Баллок и Николь Кидман. Они играют двух сестер-ведьм, которые не желают мириться с семейным проклятием: каждый мужчина, в которого они влюбляются, умирает. Однако история не столько о магии, сколько о семейной поддержке и женской дружбу сестер, которые вместе смогут побороть все угрозы, а заодно – снять ненавистное проклятие.

7. Образование, 2019

Рейтинг на IMDb: 7.2

Актерский состав: Кейтлин Дивер, Бини Фелдштейн, Джессика Уильямс, Джейсон Судейкис, Лиза Кудроу

В последний год в школе две подружки упорно работали, чтобы вступить в желаемые университеты. Им это удалось, правда, они обнаружили, что просидели за учебниками самый веселый школьный год. Последняя вечеринка, на которой будут все, может это исправить. Поэтому за несколько дней до выпускного они отправляются наверстать упущенное. Эта ночь станет не просто самой сумасшедшей за все годы обучения, но и проверит их дружбу на прочность.