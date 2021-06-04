Рекрутерка Ірина Сулацька вже понад 6 років проводить співбесіди, тож точно знає, чому навіть досконалі, на перший погляд, кандидати не отримують роботу після особистої зустрічі. Візьміть до уваги її спостереження, щоб мати змогу завчасно підготуватись до співбесіди та не наробити помилок.

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1. Проста неуважність

Так, інколи всі старання йдуть нанівець через те, що людина недочитала кілька пунктів. Не побачили, що потрібно обов'язково ходити в офіс, а ви в іншому місті, чи знати на високому рівні певну програму, а ви вперше про неї чуєте.

Порада

Банально – уважно читайте весь текст у вакансії. І навіть якщо якихось навичок із вимог ви не маєте, поясніть у супровідному листі, чому це не проблема і що ви можете запропонувати натомість.

Уважно читайте інформацію про вакансію / Фото Pexels

2. Зависокі вимоги з вашого боку

Звісно, кожен має право належним чином оцінювати свою роботу. Проте інколи компанія просто не може запропонувати більше. Тоді ви повинні розуміти, чи можете погодитись на нижчу зарплатню заради досвіду чи роботи у престижній компанії.

Порада

Говоріть про фінансове питання на самому початку. Буде трохи неприємно, коли ви вкладете стільки зусиль, щоб отримати цю роботу, а потім з'ясується, що погляди на винагороду у вас і керівництва різняться.

3. Недомовки в резюме

Усім хочеться трохи прикрасити реальний стан справ, чи не так? Ви, звісно, можете у резюме приписати собі кілька зайвих років досвіду чи проєктів, проте на співбесіді таке швидко викривають. Роботу ви, швидше за все, не отримаєте – лише пів години ніякової розмови.

Пишіть у резюме лише правду / Фото Pexels

Порада

Усе просто – писати правду. Розповідайте у резюме лише про досвід і навички, який ви реально отримали, а не просто бачили, як це робив хтось у вашій команді чи читали про це у книзі.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

4. Нечітка мотивація

На співбесіді вас можуть запитувати не лише про вміння й досвід, а й про плани: чого хотіли б досягти, що вивчити, можливо, що змінити. Якщо вони не побачать в вас чіткого зацікавлення у цій роботі, то також можуть відмовити, адже розраховують на тривалу співпрацю.

Порада

Ретельно підготуйтесь до цих запитань:

прочитайте інформацію про компанію та її проєкти, подумайте, які ідеї можете самі запропонувати

самі ставте питання про корпоративну культуру, цінності компанії, чого від вас очікують тощо.

надішліть follow-up лист після співбесіди з подякою про зустріч, нагадування про себе, ваші враження тощо. Це виявить ваше зацікавлення.

5. Проблеми з soft skills

Ви можете бути справжнім професіоналом своєї справи з крутими проєктами у портфоліо. Але якщо вакансія передбачає спілкування з людьми, а ви не вмієте чітко й послідовно доносити свої думки, розв'язувати конфлікти і йти на компроміси, то на співбесіді це побачать і відмовлять у роботі.

Soft skills – важливий фактор при прийомі на роботу / Фото Pexels

Порада

Ви вважаєте, що у вас дійсно є певні прогалини у soft skills? Запитайте про це у свої колег на попередній роботі, попросіть відгук керівника. Так ви будете знати, до чого готуватись на співбесіді.

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6. Погане знання англійської

У деяких компаніях високий рівень англійської – це обов'язкова вимога. Без цього вам буде складно спілкуватись з колегами, дізнаватись про новини, вивчати нову інформацію тощо. Експертка зізнається, що буває дуже шкода відмовляти дійсно хорошим кандидатами лише через рівень їх англійської.

Порада

Заздалегідь визначте свій рівень англійської зараз і чесно вкажіть його в резюме. Ще на співбесіді вам обов'язково поставлять кілька питань англійською чи попросять щось розповісти – і відразу стане зрозуміло, чи ви написали правду.