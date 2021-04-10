7 поширених причин для конфліктів у парі: як їх попередити

Жодна історія кохання не обходиться без сварок - це типово для будь-якої пари. Проте все ж хочеться завжди бути напоготові, щоб мінімізувати конфлікти й вміти їх розв'язувати.

Дізнайтесь про 7 поширених причин, які призводять до конфліктів у парах та способах їх попередити. Наступного разу ви не будете витрачати час на емоційні сварки та образи, а обговорите усі проблемні моменти "на берегу".

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Фінансові питання

Спільний бюджет чи окремий, економити чи витрачати більше, хто за кого платить...Ці питання часто турбують партнерів і приводять до непорозумінь. Один партнер дорікає іншому за марнотратство, інший – скаржиться на жадібність тощо.

Пари часто конфліктують через фінансові питання / Фото Freepik

Що робити

У цьому випадку краще спокійно сісти за стіл переговорів і чітко окреслити свою позицію, вислухати партнера та обрати комфортний для вас обох варіант сімейного бюджету. Порахуйте усі витрати, визначте, скільки точно ви можете віддати на конкретну категорію товарів, де будуть зберігати кошти – і надалі у вас вже не буде неприємних несподіванок.

Хатні обов'язки

Ви обидва цілими днями працюєте, а після роботи вас дратують розкидані речі, тоді як коханий чекає від вас повноцінної вечері. Це також одна із найпоширеніших причин для образ, які можуть накопичуватись роками. А виливаються потім у сварку через брудне взуття, яке стало останньою краплею.

Розподіліть хатні обов'язки / Фото Pexels

Що робити

У багатьох родинах і досі вважають, що хатня робота – це справа жіноча. Щоб такої ситуації не було, варто ще до спільного життя розподілити, хто буде мити посуд, прати речі, витирати пилюку тощо. При цьому один із партнерів не повинен просто "допомагати" іншому, а повноцінно брати участь у хатній роботі. Адже ви живете у домі двоє, чи не так?

Інтимні питання

У кожної людини своє потреби у сексі: комусь достатньо один раз на місяць, іншому – потрібно щодня, хтось любить експерименти, для інших це неприпустимо. Коли партнери не знають потреб та вподобань одне одного, а тема сексу для них – табу, то це неминуче призводить до дискомфорту та невдоволення.

Відкрито обговорюйте інтимні питання / Фото Unsplash

Що робити

Важливо навчитись відкрито говорити про секс, тільки так можна знайти точки дотику. Не бійтеся казати, якщо вам щось не подобається, бути відвертими у своїх фантазіях, пропонуйте одне одному щось нове. Тільки так ваше інтимне життя буде насолодою, а не приводом для сварок.

Різні темпераменти

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Ви – відкрита й товариська людина, якій життєво необхідна компанія та нові враження. Ваш хлопець – краще проведе вечір у компанії серіалу, а після зустрічі з друзями йому необхідно кілька годин самотності. Це також може приводити до непорозумінь.

Шукайте компроміси, як добре проводити час разом / Фото Pexels

Що робити

Питання розв'язують лише компроміси. Показуйте одне одному, що ви цінуєте ваші бажання: давайте своєму коханому бажані години тиші на самоті, а він натомість може спробувати раз на кілька тиждень складати вам компанію під час походу у кіно.

Погляди на вірність

Зізнаймося, хтось вважає, що лайк під фото красивої дівчини – це вже зрада, а для когось – навіть секс з іншою людиною не привід розходитись. Різні погляди на поняття зради та вірності також часто стають причинами сварок у найбільш несподівані моменти.

У кожної людини свої погляди на вірність / Фото Pexels

Що робити

Це одна із тих речей, які дійсно краще чітко з'ясувати до спільного життя та заміжжя. І якщо ви дійсно хочете бути разом, то варто йти на компроміси та приймати життєві принципи вашого партнера, щоб не зробити йому боляче необачним вчинком.

Спроби контролювати

Стосунки можуть бути настільки міцними, що з часом хтось із партнерів починає вважає іншого мало не своєю власністю. Тоді починаються спроби заборонити з кимось бачитись, вказати, що краще одягнути, проконтролювати, куди людина йде. І це не може не призвести до конфлікту.

Не дозволяйте партнеру контролювати вас / Фото Freepik

Що робити

Ви відчуваєте, що ваш партнер починає грати роль ваших батьків? Спробуйте доступно йому пояснювати мотиви своїх вчинків, пояснювати, що вам це неприємно та твердо казати "ні", якщо він продовжує контроль.

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Різні цінності

Певні ціннісні орієнтири – це базові речі, на яких будуються довгі та міцні стосунки. Проблеми виникають тоді, коли партнери намагаються ламати системи цінностей одне одного. Погодьтесь, коли людина з явно консервативними поглядами починає переконувати у власній правоті партнера, що підтримує ЛГБТ, то, швидше за все, однією емоційною сваркою тут нічого не вирішити.

Усі питання варто обговорювати спокійно / Фото Pexels

Що робити

Якщо ця людина вам дійсно дорога, то ви будете толерантно ставитись до того, що для неї важливо. Доносити свою думку ви будете поступово, без зайвого напору. Коли ж ваші погляди зовсім протилежні, то краще мирно розійтись.