7 тривожних дзвіночків, які не можна ігнорувати у стосунках: думка експерта

На початку стосунків закохані рожевих окулярах махають рукою на всі недоліки людини. Проте вже з перших місяців можна себе вберегти від болючих стосунків. Просто варто знати, на які нюанси поведінки варто звернути увагу.

Експерт зі стосунків Джеймс Томас розповів про 7 основних ознак, дзвіночків, до яких варто придивитись ближче, будуючи нові стосунки: від ревнощів до надмірного вихваляння. Ці речі не можна ігнорувати – саме вони відрізняють здорові стосунки від травматичних.

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Забагато похвали

Джеймс Томас називає це "бомбардування любов'ю". Не плутати із типовим "медовим місяцем", який буває на початку стосунків у кожної пари! "Бомбардування любов'ю" – цим терміном описують тактики маніпуляцій, коли новий партнер ставиться до людини з надмірним теплом і прихильністю, щоб почати її контролювати.

Тож якщо на першому побачення людина занадто багато робить компліментів, перебільшено вас обожнює, і це все виглядає неприродно – це можуть бути спроби почати вас контролювати.

Перебільшені лестощі можуть означати, що людина хочу вас контролювати / Фото Freepik

Ревнощі

Завдяки масовій культурі нам здається, що кохана людина обов'язково має ревнувати. Проте ревнощі – це лише страх партнера, що він може вас втратити:

Цей страх змушує людей діяти нераціонально; вони думають найгірше про своїх партнерів і знаходять негатив навіть тоді, коли у них все добре,

– пояснює експерт

Якщо людина постійно нервується через те, що ви зустрічаєтесь з друзями, колегами чи рідними – це також може бути ознакою того, що вона хоче вас постійно контролювати.

Нарцисизм

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Деякі люди надмірну захоплені собою, вважають себе вищими за інших, часто поводяться зарозуміло та зневажливо стосовно інших. Будувати стосунки з такими особами дуже важко, адже це може негативно вплинути й на вас: "Якщо ваш партнер змушує вас почуватися дурним або зневажають ваші інтереси – це головний тривожний дзвіночок", – пояснює Джеймс Томас

Якщо людина занадто самозакохана, з нею буде важко / Фото Freepik

Все дуже секретно

А декому дуже подобається створювати навколо себе атмосферу таємничості. Якщо ваш партнер категорично не хоче знайомити вас із друзями та рідними або й зовсім нікому не хоче розповідати про стосунки, виникає питання: що він приховує?

Ви заслуговуєте бути з відкритим та комунікабельним партнером, який знайомить вас зі своїм колом спілкування,

– зазначає експерт

Різні кар'єрні цілі

Кожен рухається по життю у своєму темпі. Проте коли одна людина має амбіції, прагне досягати нових вершин, відрізняється ініціативністю, а для іншої це занадто чужі поняття – вам важко буде йти поруч.

Експерт радить переглянути ставлення до роботи та з'ясувати для себе: "Чи людина так живе через особисті невдачі, чи це частина її особистості? Чи готові ви йти на жертви, щоб адаптуватись до її способу життя?"

На початку стосунків варто з'ясувати ваші кар'єрні плани / Фото Pexels

Людина вже колись зраджувала

Невірність руйнує будь-які, навіть найміцніші стосунки, а довіра навпаки – їх продовжує. Якщо ви знаєте, що потенційний партнер вже колись зраджував чи обманював, експерт радить звернути на це увагу.

Хоч люди й міняються і ніколи не можна казати "Зрадив раз, зрадить й другий", проте вам може бути важче довіряти такі людині надалі й потрібно ставитись до неї з обережністю.

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Різні потреби у сексі

Комусь потрібно займатись коханням раз на два тижні, комусь – щодня. Це важлива складова стосунків, і якщо у цьому аспекті у вас критичні розбіжності, це рано чи пізно стане проблемою: "Проблеми з самооцінкою, емоційний тиск і засмучення – це звичайні реакції, якщо одна людина постійно ініціює секс, але не отримує відповіді", – пояснює Джеймс Томас

Тому важливо щоб у вас з партнером був приблизно однаковий потяг до сексу або ви знали, як дійти компромісу.