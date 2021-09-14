Користувачка тіктоку Кессі Голланд працює водійкою машини для гольфу. У ролику вона спочатку показала 3 розірвані купюри по 100 доларів і з усмішкою розпочала історію: "Ви думаєте, що мене хотів хтось обдурити. Але ні, у цього хлопця були інші плани".

Читайте також Неймовірна розв'язка: хто став найкращим українським сомельє

Далі вона розповіла, що дуже сподобалась одному із відвідувачів гольф-клубу, у якому вона працює. Він був дуже милим, купив напої та почав проявляти до дівчини знаки уваги. Тоді він спробував запросити її на вечерю, проте Кессі відмовилась, адже вже мала інші плани на вечір.

Чоловік виявився дуже наполегливим, не звернув увагу на її відмову і продовжив вмовляти: "Ну то скасуй свої плани та піди зі мною". Втім, дівчина знову відмовила, і після цього прихильник вирішив показати себе не словами, а діями.

Чоловік спробував спокусити дівчину розірваними купюрами / Скриншот з тіктоку Кессі Голланд

Він витягнув з кишені 3 розірвані навпіл 100-доларові купюри й простягнув їх розгубленій Кессі, пояснивши, що вона може отримати другі половинки, коли піде з ним на побачення. Так вона зрозуміла, що вся ця ситуація була задумана завчасно – і категорично відмовилась від такої нагороди: "Я не збираюсь цього брати, забери".

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Коли ж наполегливий залицяльник та його друзі пішли, Кессі побачила, що половинки купюр вони все ж залишили на підставці її машини для гольфу. Вона показала їх на камеру ще раз і сказала: "Що ж, тепер я маю розірвані 3 сотні доларів".

Повне відео можна подивитись нижче. Проте на цьому історія не закінчилась.

Дівчина зовсім не знала, що робила із грошима, проте потім чітко зрозуміла: вона нічого не втратила і посміялась з недалекоглядного чоловіка:

Це смішно, тому що він, напевно, думає, що він геній. Але він просто втратив 300 доларів дарма,

– сказала дівчина

Відео з кумедною історією набрало понад 1,2 мільйона переглядів, а користувачі підтримали її та взялись радити працівниці гольф-клубу, як їй вчинити із зіпсованими купюрами:

"Віднесіть їх у банк і попросіть їх виміряти, якщо це – 51% купюри, то вони дадуть вам 100 доларів"

"Якщо у вас є 51% купюри та серійні номери, ви отримаєте 300 доларів"

"Так тримати дівчинко! Не дозволяй їм контролювати себе"

Цікаво Дівчина уклала з хлопцем договір на 17 сторінок: квіти тепер за планом

​Проте на цьому історія не закінчилась. Вже в іншому ролику Кессі розповіла, що той самий чоловік повернувся до неї з вибаченнями. Він побачив її ролик, йому стало соромно, і він віддав їй другі половинки купюр.

Незнайомець повернувся з вибаченнями та грошима / Скриншот з тіктоку Кессі Голланд

При цьому залицяльник-невдаха зробив ще одну спробу покликати дівчину на побачення зі словами: "Ну, тепер ви маєте 300 доларів, і знаєте, де мене знайти, якщо хочете зіпсувати мені сьогоднішню ніч". На що дівчина відповіла, що ці кошти візьме як компенсацію за свої нерви, і, звісно, нікуди вона з ним не піде.