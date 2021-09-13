Попередні стосунки 21-річної Енні Райт були дуже травматичними, тож коли вона зустріла нове кохання, вирішила підійти до цього прагматично – укласти договір між ними, як між партнерами. На диво, її хлопець погодився на це, і тепер пара називає це найкращим рішенням.

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Енні познайомилась з 23-річним Майклом Хедом у Тіндері, у жовтні минулого року. Вже через два тижні вони вирішили, що хочуть зустрічатись. Бажаючи захистити себе від токсичних стосунків знову, Енні запропонувала хлопцю написати свої умови стосунків, а вона додасть свої.

Дівчина зізналась, що ставиться до стосунків як до "ділової взаємодії", як будь-які бізнес-партнери.

Що було у контракті

В першу чергу вони описали основні цінності їх пари: чесність, відкрита комунікація, усвідомлення потреб партнера, чіткі та узгоджені наміри кожного партнера. Вони також описали й важливість інших понять, до прикладу, право кожного з них казати "ні" чи мати можливість просто помовчати, коли хтось почувається засмученим.

Сторінка

Сторінка "контракту про стосунки", який уклала пара / Фото Kennedy News and Media

Далі вони перейшли до більш практичних моментів. Дівчина подумала, що ніколи не хоче випрошувати у коханого подарунки. Тож тепер цей пункт чітко прописаний у контракті, а хлопець має дарувати їй квіти принаймні двічі на тиждень:

Я не думаю, що він подумав би робив мені подарунки. Але тепер кожного разу, коли він йде на заправку, він купує мені квіти,
– радіє Енні

Крім того, у контракті також є пункт про "романтичний жест раз на два тижні". Очевидно, як саме Майкл має проявляти романтичні почуття, він має вирішити сам і здивувати її. А також на усіх вечірках, які вони будуть разом відвідувати, саме коханий має оплачувати їх витрати.

Пара підписала контракт на 17 сторінок на початку стосунків

Пара підписала контракт на 17 сторінок на початку стосунків / Фото Kennedy News and Media

Дівчина також потурбувалась про особистий простір: 5 разів на тиждень вони мають тренуватись наодинці, Енні не любить, коли за нею спостерігають.

Однак дівчина зізнається, що найважливіший пункт їх "контракту про стосунки" стосується вирішення конфліктів. У документі вони домовились про те, що під час сварки не будуть звинувачувати одне одного. "Ми не допускаємо, що у конфлікті може бути винна одна людина. Це може бути частково його провина, а частково – моя, і навпаки", – пояснює Енні.

Завдяки контракту пара зустрічається вже майже цілий рік

Завдяки контракту пара зустрічається вже майже цілий рік / Фото Kennedy News and Media

Вони вже один раз переглядали контракт і оновлювали його. Дівчина навіть думає про те, щоб проводити щорічний перегляд документу.

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Зараз, майже через рік після початку стосунків, Енні зізнається, що контракт "зовсім змінив правила гри". Вона вважає, що саме завдяки такому практичному підходу до стосунків, їм і вдалось залишатись разом:

Ми розбираємося з конфліктами так, як це роблять партнери в бізнесі. Ми сідаємо і розбираємось як партнери по життю, а любов – це додатковий бонус,
– каже Енні

Дівчина радить кожній парі не соромитись укладати такий самий детальний договір зі своїм партнером, і взагалі – такі речі мають стати звичними у всіх парах. Вона переконана, що це найкраще, що може статись зі стосунками, адже значно полегшує життя обом.