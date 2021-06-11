Позбутись зайвого: 7 важливих причин, щоб розібрати свій гардероб

Прагнення до мінімалізму чи просто порядку – не єдині приводи для того, щоб викинути усі зайві речі зі своєї шафи. Існують й інші, більш прозаїчні причини, щоб нарешті розчистити свій гардероб.

Існує безліч ефективних методик прибирання та наведення ладу у своєму домі, в тому числі й у шафі з речами, де завжди панує найбільший хаос. Проте багатьом банально не вистачає мотивації для того, щоб нарешті взятись за цю справу.

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Ось кілька неочевидних причин, чому нарешті варто переглянути свій гардероб і викинути з нього усі зайві речі – ви не пошкодуєте про це рішення.

Ви перейшли на іншу роботу

Вид професії також впливає на гардероб. Раніше ви дотримувались офісного стилю, а зараз повністю змінили сферу діяльності й носите уніформу. Або ж і зовсім перейшли на фріланс, і вам потрібно більше зручних речей у кежуальному стилі. Старі речі, які ви не носите, лише займатимуть місце у шафі.

Придивіться, чи річ відповідає вашому стилю зараз / Фото Pexels

У вас нові захоплення

Здавалось, яке відношення має хобі до гардероба? Але якщо ви зайнялись бігом, вам потрібно більше спортивного одягу і взуття, якщо лижами – місце для лижних костюмів, малюванням – потрібні, речі, на які не шкода поставити кілька плям, а для танців – спеціальні костюми тощо. Варто виділити для цих речей окремий куточок.

Речі більше вам не підходять

Можливо, ви набрали вагу, народили дитину чи скинули кілька зайвих кілограмів. У будь-якому разі, ваше тіло змінилось і речі стали замалі, завеликі чи просто вже не сидять так, як вам хотілось би. Без шкоди позбувайтесь їх і поступово поповнюйте гардероб новими речами.

Продайте чи віддайте речі, які більше вам не за розміром / Фото Pexels

Ви нічого не можете знайти

Ви регулярно запізнюєтесь, бо зранку не можете знайти другу шкарпетку чи потрібну вам сорочку у шафі? Отже, прийшов час відкласти деякі справи і розібратись у безладі, що панує у вашій шафі раз і назавжди. Зекономите собі у майбутньому час і нерви щоранку.

Змінився сезон

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Вже літо надворі, а на полицях і досі светри й теплі штани. Варто зимові речі скласти в окремі коробки, пакети та перемістити на верхні полиці чи в інше місце. Інакше у вашій шафі весь рік пануватиме плутанина з в'язаних светрів і легких футболок. яка лише дратуватиме.

Приберіть зимові речі з шафи / Фото Unsplash

Просто не вистачає місця

Якщо зі стандартної за розмірами шафи речі просто вивалюються, спробуйте для початку просто акуратно їх поскладати. Не допомогло? Значить пора чогось позбуватись. Одній людині явно не потрібно так багато речей.

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Вам важко складати образи

Банальне – "нічого вдягнути". Повна шафа одягу, проте усе не пасує одне до одного і на підбір одного образу на роботу у вас йде по пів години, якщо не більше. Детально перегляньте, які речі вам більше не подобаються, а які вже просто зносились – і позбавтесь у першу чергу від них. А тоді докупляйте нові, з урахуванням речей, які у вас вже є.