Существует множество эффективных методик уборки и наведения порядка в своем доме, в том числе и в шкафу с вещами, где всегда царит самый хаос. Однако многим банально не хватает мотивации для того, чтобы наконец взяться за это дело.

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Вот несколько неочевидных причин, почему наконец стоит пересмотреть свой гардероб и выбросить из него все лишние вещи – вы не пожалеете об этом решении.

Вы перешли на другую работу

Вид профессии также влияет на гардероб. Ранее вы придерживались офисного стиля, а сейчас полностью изменили сферу деятельности и носите униформу. Или же и вовсе перешли на фриланс, и вам нужно больше удобных вещей в кежуальном стиле. Старые вещи, которые вы не носите, только занимают место в шкафу.

Присмотритесь, соответствует ли вещь вашему стилю сейчас / Фото Pexels

У вас новые увлечения

Казалось бы, какое отношение имеет хобби к гардеробу? Но если вы занялись бегом, вам нужно больше спортивной одежды и обуви, если лыжами – место для лыжных костюмов, рисованием – нужны вещи, на которые не жалко поставить несколько пятен, а для танцев – специальные костюмы и тому подобное. Стоит выделить для этих вещей отдельный уголок.

Кстати больше вам не подходят

Возможно, вы набрали вес, родили ребенка или сбросили несколько лишних килограммов. В любом случае, ваше тело изменилось и вещи стали малы, велики или просто уже не сидят так, как вам хотелось бы. Без сожаления избавляйтесь от них и постепенно пополняйте гардероб новыми вещами.

Продайте или отдайте вещи, которые больше вам не по размеру / Фото Pexels

Вы ничего не можете найти

Вы регулярно опаздываете, потому что утром не можете найти второй носок или нужную вам рубашку в шкафу? Итак, пришло время отложить некоторые дела и разобраться в беспорядке, царящем в вашем шкафу раз и навсегда. Сэкономите себе в будущем время и нервы каждое утро.

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Изменился сезон

Уже лето на дворе, а на полках до сих пор свитера и теплые штаны. Стоит зимние вещи сложить в отдельные коробки, пакеты и переместить на верхние полки или в другое место. Иначе в вашем шкафу весь год будет царить неразбериха из вязаных свитеров и легких футболок, которая будет только раздражать.

Уберите зимние вещи из шкафа / Фото Unsplash

Просто не хватает места

Если со стандартной по размерам шкафы вещи просто вываливаются , попробуйте для начала аккуратно их сложить. Не помогло? Значит пора от чего-то избавляться. Одному человеку явно не нужно так много вещей.

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Вам трудно составлять образы