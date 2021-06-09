28-летняя Тейлор Энн Линко – художница из Сан-Диего, которая решились на смелый шаг при подготовке к собственной свадьбе. Она добавила к своему белоснежному платью из салона немного индивидуальности – и мастерски раскрасила его подол в огненные цвета. Такое креативное решение подорвало сеть и дало начало новому тренду в дизайне свадебных платьев.

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Девушка с самого детства хотела стать художницей, рисование было ее настоящей страстью:

Я всегда любила смешивать разные цвета. Поэтому я начала думать, что нужно экспериментировать и добавить свою страсть к искусству и цветам в свадьбу,

– вспоминает девушка

Художница рискнула самым ценным, что есть у невесты – своим свадебным платьем.

Художница разрисовала собственное свадебное платье / Фото taylorannart

Работа над платьем была хлопотной и продолжалась целую неделю. Все это время она наносила краски на платье аэрографом, чтобы достичь максимально плавных и красивых переходов между цветами. И ей это удалось – низ платья похож на реальный огонь.

Свадебное платье в стиле "омбре" / Фото taylorannart

На этом художница не остановилась: к платью она подобрала также букет в огненных цветах и покрасила в соответствующие цвета волосы. Результат получился просто замечательный, и когда пришло время пройтись в этом наряде к алтарю, все гости были поражены!

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Свадебное платье в оригинальном стиле / Фото taylorannart

После того, как Тейлор Энн Линко опубликовала фото в сети, девушке начали писать невесты со всех уголков страны, которые также хотели выйти замуж в таком ярком платье:

Тогда я поняла, что была не единственной невестой, которая искала что-то подобное, учитывая популярность моего свадебного платья за последние четыре года,

– говорит художница

Поэтому она решила воспользоваться моментом, арендовала студию и начала создавать оригинальные дизайны в таком же стиле на заказ.

Художница оформляет свадебные платья в стиле "омбре" / Фото taylorannart

Сначала девушка занималась оформлением платьев, которые ей присылали невесты. Однако позже такой формат работы вызвал у нее много проблем и Тейлор Энн открыла собственный магазин . Теперь она сама создает платья и разрисовывает их: "Это позволяет мне работать быстрее и креативнее" , – добавила художница.

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