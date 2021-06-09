28-річна Тейлор Енн Лінко – художниця з Сан-Дієго, яка наважились на сміливий крок під час підготовки до власного весілля. Вона додала до своєї звичайнісінької білосніжної сукні з салону трохи індивідуальності – і майстерно розфарбувала її поділ у вогняних кольорах. Таке креативне рішення підірвало мережу і дало початок новому тренду у дизайні весільних суконь.

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Дівчина з самого дитинства хотіла стати художницею, малювання було її справжньою пристрастю:

Я завжди любила змішувати різні кольори. Тож я почала думати, що потрібно експериментувати та якось додати свою пристрасть до мистецтва та кольорів у своє весілля,

– згадує дівчина

Художниця ризикнула найціннішим, що у нареченої – своєю весільною сукнею.

Художниця розмалювала власну весільну сукню / Фото taylorannart

Робота над сукнею була клопіткою і тривала цілий тиждень. Весь цей час вона наносила фарби на сукню аерографом, щоб досягнути максимально плавних і красивих переходів між кольорами. І їй це вдалось – них сукні схожий на реальний вогонь.

Весільна сукня у стилі "омбре" / Фото taylorannart

На цьому художниця не зупинилась: під сукню вона підібрала також букет у вогняних кольорах і пофарбувала у відповідні кольори волосся. Результат вийшов просто чудовий, і коли прийшов час пройтись у цьому вбранні до вівтаря, усі гості були вражені!

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Весільна сукня в оригінальному стилі / Фото taylorannart

Після того, як Тейлор Енн Лінко опублікувала фото в мережі, дівчині почали писати наречені з усіх куточків країни, які також хотіли вийти заміж у такій яскравій сукні:

Тоді я зрозуміла, що була не єдиною нареченою, яка шукала щось подібне, враховуючи популярність мого весільного плаття за останні чотири роки,

– каже художниця

Тож вона вирішила скористатись моментом, орендувала студію і почала створювати оригінальні дизайни у такому ж стилі на замовлення.

Художниця оформлює весільні сукні у стилі "обмре" / Фото taylorannart

Спочатку дівчина займалась оформленням суконь, які їй надсилали наречені. Проте згодом такий формат роботи викликав у неї багато труднощів і Тейлор Енн відкрила власну крамницю. Тепер вона сама створює сукні та розмальовує їх:"Це дозволяє мені працювати швидше і креативніше", – додала художниця.

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Більше яскравих суконь, які Тейлор Енн Лінко оформила у власному стилі, можна побачити на її сторінці в інстаграмі: