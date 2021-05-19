Супербабуся: 70-річна пенсіонерка, яка пробігла понад 100 марафонів

Китаянці Ван Ланг вже 70 років, проте спокійна пенсія – це не для неї. Жінка завзята бігунка: за останні 20 років вона пробігла вже понад 100 марафонів і навіть встановила рекорд!

У 50 років Ван Ланг зрозуміла, що саме час зайнятись своїм здоров'ям, тож взялась бігати. Проте звичайна ранкова пробіжка перетворилась на пристрасть усього житті – і ось вже 20 років жінка присвячує себе цьому виду спорту.

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Перший свій марафон спортсменка пробігла у 2004 році, а у щорічному Пекінському марафоні вона брала участь вже 13 разів!

Минулого року Ван Ланг разом з подругою наважилась пробігти 110 кілометрів. Тоді вона навіть чекала подругу близько 5-6 годин, щоб вони змогли перетнути фінішну пряму разом. Цього ж року "супербабуся" обрала найдовшу дистанцію і вирішила подолати цей шлях сама. Так вона стала найстаршою людиною, яка змогла успішно пробігти марафон у 168 кілометрів! Вона зробила це за 40,5 годин.

70-річна бабуся встановила рекорд з бігу / Фото sina

Усі кого вона зустрічала протягом забігу, дивувались і казали: "Ви одного віку з моєю бабусею, як ви можете так швидко бігати? Це дивовижно".

Як їй це вдається

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Такі виняткові перемоги – це результат довгої й регулярної роботи. Щодня Ван Ланг пробігає близько 20 кілометрів гірською місцевістю. А в неділю жінка ще долучається до спортивного клубу, де вони разом бігають на довгі дистанції.

Ван Ланг регулярно тренується / Фото sina

При цьому за весь цей час пенсіонерка практично не мала серйозних травм, як то буває у професійних спортсменів. Вона зізнається, що їсть звичайну їжу, їй не потрібний спеціальний догляд тощо. Єдина проблема жінки – катаракта, яка заважає їй повноцінно бачити. Тому на марафон вона брала з собою ліхтарик, щоб краще бачити шлях.

Пенсіонерка справжня фанатка бігу / Фото sina

Проте й це ще не все. "Супербабуся" регулярно випробовує себе на міцність і в інших видах спорту. До прикладу, вона полюбляє альпінізм і навіть брала участь у змаганнях, де зайняла 27 місце серед тисяч учасників.

Ван Ланг зазначає, що не збирається зупинятись і осідати вдома, адже вік – це лише цифра. Вона планує й надалі брати участь в марафонах і насолоджуватись активним способом життя, аж поки їй буде дозволяти здоров'я.