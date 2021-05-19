В 50 лет Ван Ланг поняла, что самое время заняться своим здоровьем, поэтому взялась бегать. Однако обычная утренняя пробежка превратилась в страсть всего жизни – и вот уже 20 лет женщина посвящает себя этому виду спорта.

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Первый свой марафон спортсменка пробежала в 2004 году, а в ежегодном Пекинском марафоне она участвовала уже 13 раз!

В прошлом году Ван Ланг вместе с подругой решилась пробежать 110 километров. Тогда она даже ждала подругу около 5-6 часов, чтобы они смогли пересечь финишную прямую вместе. В этом году "супербабушка" выбрала самую длинную дистанцию и решила преодолеть этот путь сама. Так она стала самым пожилым человеком, который смог успешно пробежать марафон в 168 километров! Она сделала это за 40,5 часов.

70-летняя бабушка установила рекорд по бегу / Фото sina

Все кого она встречала в течение забега, удивлялись и говорили: "Вы одного возраста с моей бабушкой, как вы можете так быстро бегать? Это удивительно".

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Как ей это удается

Такие исключительные победы – это результат долгой и регулярной работы. Ежедневно Ван Ланг пробегает около 20 километров по горной местности. А в воскресенье женщина еще присоединяется к спортивному клубу, где они вместе бегают на длинные дистанции.

Ван Ланг регулярно тренируется / Фото sina

При этом за все это время у пенсионерки практически не было серьезных травм , как бывает у профессиональных спортсменов. Она признается, что ест обычную пищу, ей не нужен специальный уход и тому подобное. Единственная проблема женщины – катаракта, которая мешает ей полноценно видеть. Поэтому на марафон она брала с собой фонарик, чтобы лучше видеть дорогу.

Пенсионерка настоящая фанатка бега / Фото sina

Но и это еще не все. "Супербабушка" регулярно испытывает себя на прочность и в других видах спорта. К примеру, она любит альпинизм и даже участвовала в соревнованиях, где заняла 27 место среди тысяч участников.