В 50 лет Ван Ланг поняла, что самое время заняться своим здоровьем, поэтому взялась бегать. Однако обычная утренняя пробежка превратилась в страсть всего жизни – и вот уже 20 лет женщина посвящает себя этому виду спорта.
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Первый свой марафон спортсменка пробежала в 2004 году, а в ежегодном Пекинском марафоне она участвовала уже 13 раз!
В прошлом году Ван Ланг вместе с подругой решилась пробежать 110 километров. Тогда она даже ждала подругу около 5-6 часов, чтобы они смогли пересечь финишную прямую вместе. В этом году "супербабушка" выбрала самую длинную дистанцию и решила преодолеть этот путь сама. Так она стала самым пожилым человеком, который смог успешно пробежать марафон в 168 километров! Она сделала это за 40,5 часов.
70-летняя бабушка установила рекорд по бегу / Фото sina
Все кого она встречала в течение забега, удивлялись и говорили: "Вы одного возраста с моей бабушкой, как вы можете так быстро бегать? Это удивительно".
Как ей это удается
Такие исключительные победы – это результат долгой и регулярной работы. Ежедневно Ван Ланг пробегает около 20 километров по горной местности. А в воскресенье женщина еще присоединяется к спортивному клубу, где они вместе бегают на длинные дистанции.
Ван Ланг регулярно тренируется / Фото sina
При этом за все это время у пенсионерки практически не было серьезных травм, как бывает у профессиональных спортсменов. Она признается, что ест обычную пищу, ей не нужен специальный уход и тому подобное. Единственная проблема женщины – катаракта, которая мешает ей полноценно видеть. Поэтому на марафон она брала с собой фонарик, чтобы лучше видеть дорогу.
Пенсионерка настоящая фанатка бега / Фото sina
Но и это еще не все. "Супербабушка" регулярно испытывает себя на прочность и в других видах спорта. К примеру, она любит альпинизм и даже участвовала в соревнованиях, где заняла 27 место среди тысяч участников.
Ван Ланг отмечает, что не собирается останавливаться и оседать дома, ведь возраст – это только цифра. Она планирует и в дальнейшем участвовать в марафонах и наслаждаться активным образом жизни, пока ей будет позволять здоровье.