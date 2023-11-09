Кожен ранок для цієї жінки починається з вибору одягу. Опісля вона підбирає макіяж та перуку, аби підкреслити ефектний образ. Коли все готово – пані Віра іде до жінки, котру доглядає.

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У гардеробі пані Віри переважно білі, червоні та рожеві кольори

Жінка каже, що полюбляє білі, жовті та червоні кольори, тому й одяг купує відповідний. Чорні та сірі тони у її шафі не знайти. за словами пані Віри, яскраві кольори підкреслюють, що вона не безколірна міль.

У мене має бути все яскраве, бо я жива. Я не безколірна міль. Мені сірого не треба, чорного не треба. У мене алергія на це все. У мене має бути біле, рожеве, червоне. Як червона сукня, то і маки червоні. Я люблю, щоб це кричало, вищало. Я хочу, коли йду, щоб всі бачили, що це я йду. Якщо босоніжки рожеві, сукня у мене рожева, то і квітка рожева. Помада і тіні теж мають бути подібного кольору. А те, що я щось не з'їла, то байдуже. Головне – одяг,

– розповідає жінка.



Пані Віра завжди обирає яскраві кольори / Фото Іванни Ліщук

На вулицях міста пані Віру часто зупиняють перехожі з проханням сфотографуватися і жінка зізнається, що це її трохи втомлює.

А ще жінка часто оновлює свій гардероб і каже, що якщо вибір стоїть між тим, щоб купити нову кофтину або ж випити улюбленого молока, то вона обере перший варіант.



Пані Віра / Фото Іванни Ліщук

У пані Віри є син, невістка та дві онуки. З чоловіком розлучилась давно. Жінка розповіла, що колись він її образив і вона вирішила, що не буде терпіти такого ставлення до себе. Далі з вихованням сина допомагали батьки. Зараз він на фронті.

Сусіди кажуть, що пані Віра – це людина-свято і її яскраві образи піднімають настрій. Один з приятелів жінки каже, що чим яскравіше на вулиці світить сонце, тим яскравіша сама Віра.

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