За її словами, тепер вона хоче присвятити себе пошуку справжнього кохання. Як виглядає зірка зараз – показуємо у матеріалі.

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Інфлюенсерка вирішила припинити будь-які подальші зміни у своєму тілі

Джессіка Алвес поділилася, що витратила понад 600 000 фунтів стерлінгів. Спочатку вона перетворилася на людську копію Кена, а згодом – зробила камінг-аут, що відчуває себе жінкою, і операцію зі зміни статі.

Спершу Джессіка Алвес була відома як Родріго Алвес – "живий Кен" / Newsflash, The Mirror

В інтерв'ю британській програмі сніданку This Morning вона сказала: "Я розвивалася як особистість і як людина. Я народилася трансгендерною жінкою". Відтоді британо-бразильська інфлюенсерка відома як "жива Барбі". Після 107 операцій Джесіка вирішила припинити будь-які подальші зміни у своєму тілі.

Наразі я не планую робити нові операції. Я зробила 107, я – втомилася. Я більше не можу цього терпіти,

– зазначила медіадіва.



Фото з лікарем, зроблене у Таїланді / Newsflash, The Mirror

Джессіка Алвес розповіла, що її втомили тролі в соціальних мережах, які всіляко цькують та ображають жінку. Зараз вона хоче абстрагуватися від цього і присвятити свою енергію пошуку кохання.

"Я самотня і шукаю кохання. Скоро буду в Сан-Паулу на Різдво. Хто знає, можливо, Санта-Клаус подарує мені красеня-бразильця", – додала Джессіка.

Наразі Джесіка вирішила припинити змінювати себе / Newsflash, The Mirror