Усе через ніс, який публіка вважала "надто великим". Історію всесвітньо відомої американської співачки та акторки, що роками потерпала від хейту, однак не зрадила собі, – розповідаємо далі.

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Називали "мурахоїдом" та "кислою хурмою": співачка розповіла про хейт, який пережила

81-річна Барбра Стрейзанд у своїх мемуарах зазначила, що її порівнювали з "мурахоїдом", "кислою хурмою" та "злим хом'яком". Крім того, багато людей рекомендували їй зробити пластичну операцію.

Нібито без "ідеального", на їхній погляд, обличчя вона не зможе досягти успіху. Однак, артистка не підкорилася примхам суспільства і вирішила не вдаватися до хірургічного втручання.



Барбра Стрейзанд розповіла про хейт, який отримувала роками / Фото Wikipedia

Володарка премій "Еммі", "Ґреммі", "Золотий глобус" та двох "Оскарів" додала, що їй радили змінити не тільки ніс, але й щелепу та зуби. Вона боялася, що операція може зашкодити її унікальному тембру голосу. Крім того, Стрейзанд зізналася, що їй насправді завжди подобався її ніс та зовнішність.

Одного разу лікар сказав Стрейзанд, що у неї викривлена перегородка. Тож, можливо, саме тому вона мала такий голос.

Я подумала, хіба мого таланту недостатньо? Пластика носа була б болісною і дорогою. Окрім того, як я могла довіритися, що хтось зробить саме те, що я хочу, а не щось більше? Операція – це занадто ризиковано. І хто знав, як це може повпливати на мій голос?,

– зауважила співачка.

"Крім того, мені подобалися довгі носи. Італійська актриса Сільвана Мангано мала такий, і всі вважали її красивою", – підмітила зірка.

"Думаю, коли ти відомий – стаєш суспільним надбанням"

У другій частині мемуарів артистка розмірковує над жорстокістю ЗМІ, які часто дозволяли собі зайве, в гонитві за сенсаційністю. Зокрема вона пригадала обкладинку журналу Time за 1964 рік, де автор порівняв її з "гончим псом".

Барбра Стрейзанд зізналася, що крізь десятиліття вона все ще ображена через цькування і не може повірити похвалі.

Думаю, коли ти відомий – стаєш суспільним надбанням. Ти – об'єкт для вивчення, фотографування, аналізу, препарування. І в половині випадків я не впізнаю людину, яку вони зображують. Я так і не звикла до цього, і намагаюся уникати читати що-небудь про себе,

– констатує знаменитість.