Однак зараз, зазначає Ханна, вона відчуває себе сильною жінкою. Дивовижну історію моделі, яка пройшла булінг і цькування за зовнішність, – читайте далі.

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Ханна Гарпін – міжнародна модель, що пережила багаторічний булінг

У дитинстві до Ханни "ставилися по-іншому" через її рідкісне захворювання. Проте зараз вона відчуває себе сильною жінкою. Впевненість у собі з'явилася після того, як Ханна стала міжнародною моделлю.

Ханна Харпін народилася з синдромом Хей-Уеллса, через який вона не чула і була частково незрячою з народження. У дівчини також випало волосся, а пігментація її шкіри на 50% менша, ніж у середньостатистичної людини.



Ханну жорстоко цькували через зовнішність з дитинства / Фото Ханни Гарпін з Caters News

Зауважимо, що захворювання Хей-Уеллса є надзвичайно непересічним – його мають менш як 100 людей у всьому світі. Особливість дівчини призвела до того, що з неї довго знущалися.

Як зазначає 20-річна Ханна, вона навіть боролася з суїцидальними думками, особливо, коли був пік булінгу. Однак усе змінилося після того, як Гарпін стала моделлю.

Завдяки моделінгу і соцмережам дівчина стала всесвітньо відомою

Раніше Ханна носила перуки, щоб приховати відсутність волосся на голові, але у 2019 році вона вирішила прийняти себе і відмовилася від них. Під час карантину через пандемію дівчина стала популярною в інтернеті завдяки контенту, який створювала.

І вже у 2021 році вона підписала контракт із Zebedee Talent, що стало початком її модельної кар'єри. Так вона стала бажаною моделлю для багатьох відомих дизайнерів.

Я б сказала 10-річній собі: годі турбуватися про те, що говорять інші люди, тому що це тільки зробить тобі зморшки, коли станеш старшою. Потім я б сказала – просто роби все те, що хочеш робити. Ти не повинна перейматися тим, що говорять інші люди, тому що ти в цьому світі не для їхнього схвалення. Ти існуєш у цьому світі не для них, а для себе,

– поділилася Ханна Гарпін.



Ханна стала успішною міжнародною моделлю / Фото зі сторінки Ханни Гарпін у соцмережі X

Однак, є й зворотна сторона медалі. "Моделінг трохи допоміг мені, але він також показав, яким жорстоким може бути світ. Світ моделей з обмеженими можливостями – це репрезентація, однак вона не репрезентативна, оскільки деякі бренди хочуть бачити лише певний тип людей з інвалідністю, і вони думають, що це представляє всіх", – констатує модель.

Зараз дівчина відчуває в собі силу і сподівається, що зможе зруйнувати стигматизацію щодо моделей з інвалідністю.