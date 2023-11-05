Жінка випадково розкрила сімейну таємницю, яка призвела до численних сварок у родині. Як виявилося – вона не є повністю кровною родичкою зі своїми близькими.

Цікаво "Пийте пиво та не виходьте заміж": 104-річна британка розповіла свій секрет довголіття

Чому тест показав такий результат

Спершу жінка не повірила результату тесту, який вказав, що її батько біологічно не є її кровним родичем. Тому й відсоток спорідненості з братами і сестрами вийшов менший, ніж між ними.

Водночас сестра жінки почала розбиратися у ситуації, і попри прохання останньої "не розхитувати човен", щоб не сварились батьки, таки вирішила з'ясувати, чому результат такий. У відповідь на спроби сестри довідатися, чому одна з них не є кровною родичкою, батько закликав перестати займатися дурницями, а матір гнівно відсахнулася.

Як з'ясувалось згодом, мама знає, хто справжній батько жінки, проте остання сама воліє не знати цього. Проте чоловік, якого вона весь цей час вважала батьком, наголосив, що нічого у їхніх відносинах не зміниться і вона залишатиметься його донькою. Ба більше, чоловік знав про те, що насправді ця дитина не його.

Зрештою мій батько зізнався і, по суті, сказав, що я завжди буду його дочкою,

– каже жінка.

Жінка стверджує, що поки не хоче знати, хто справді її біологічний батько, проте не відкидає того, що її зацікавленість у майбутньому візьме гору та вона таки поговорить з мамою і з'ясує всю правду. Та зараз робити цього не бажає.