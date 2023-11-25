Водночас стильна бабуся змогла захистити свій вибір. Вона наголосила, що ця сукня дуже зручна, однак не підійде тим, хто не любить облягаючий одяг.

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У мережі бурхливо відреагували

Користувачі у мережі почали обурюватись, що сукня "не підходить по віку" жінці. Їй також порадили носити светер поверх неї.

Інші казали Сімі, що їй краще прикритися мішкуватою трикотажною тканиною з довгими рукавами, яка була в руці.

У розмові з одним із видань Сіма пояснила, чому цей потік суджень не схожий ні на що, що вона отримувала раніше. Впевнена жінка з 11 онуками сказала, що думала, що в Інтернеті знайдуться критики, але не думала, що їх буде стільки.

Вона зауважила, що у людей дійсно застарілі уявлення про моду.

Критика мене зовсім не турбує, тому що кожна жінка повинна пишатися тим, ким вона є, і відчувати себе комфортно у своєму стилі,

– сказала вона.

Маючи понад 168 000 підписників в Instagram, Сіма працює над розвитком свого блогу про життя та моду з 2019 року. Її початковою мотивацією було популяризувати моду для людей похилого віку в соціальних мережах після того, як усвідомила, що не вистачає впливових осіб, які захищають жінок її віку.

За її словами, вона створила свій блог, щоб показати, що "старіння змінюється" та певною мірою змінити підхід до старості.