56-річна Керстін Трістан з Німеччини розпочала своє перевтілення, коли їй було за 40. Тепер її тіло вкрите яскравими малюнками, зокрема квітами, метеликами та леопардовими принтами.

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Жінка "підсіла на чорнило"

Керстін залюбки веде свій блог в інстаграмі та регулярно хизується своїми хитромудрими візерунками.

Днями вона вирішила показати своїм фанам, який вона мала вигляд до трансформації. Бабуся запостила колаж, де одна світлина зроблена 5 листопада 2014 року, а інша – 5 листопада 2023 року.



Перше тату жінка зробила, коли їй було за 40 / Фото з інстаграму

Різниця між фото колосальна. На першому знімку Керстін не має видимих татуювань і одягнена в скромніший одяг. Через дев'ять років можна побачити татуйовану бабусю з чорнилом на руках, тулубі та шиї, а також на лобі. У неї також є декілька пірсингів, зокрема в носі та вухах.

Керстін вперше зробила татуювання понад десять років тому, коли стала почуватися ніяково.

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