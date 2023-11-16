56-річна Керстін Трістан з Німеччини розпочала своє перевтілення, коли їй було за 40. Тепер її тіло вкрите яскравими малюнками, зокрема квітами, метеликами та леопардовими принтами.
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Жінка "підсіла на чорнило"
Керстін залюбки веде свій блог в інстаграмі та регулярно хизується своїми хитромудрими візерунками.
Днями вона вирішила показати своїм фанам, який вона мала вигляд до трансформації. Бабуся запостила колаж, де одна світлина зроблена 5 листопада 2014 року, а інша – 5 листопада 2023 року.
Перше тату жінка зробила, коли їй було за 40 / Фото з інстаграму
Різниця між фото колосальна. На першому знімку Керстін не має видимих татуювань і одягнена в скромніший одяг. Через дев'ять років можна побачити татуйовану бабусю з чорнилом на руках, тулубі та шиї, а також на лобі. У неї також є декілька пірсингів, зокрема в носі та вухах.
Керстін вперше зробила татуювання понад десять років тому, коли стала почуватися ніяково.
Найтатуйованіший чоловік у світі
- Марсело Де Соуза Рібейро, бразильський тату-майстер на тілі якого 1500 татуювань. Їхня загальна вартість становить 34 тисячі євро.
- Внаслідок усіх модифікацій (мовиться не тільки про тату) чоловік став схожий на "інопланетного диявола". Зокрема, він видалив вказівний палець і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру теж вирізали, щоб кінцівка виглядала такою, як у прибульця.
- Його останнє тату – застібка-блискавка – створює ілюзію, ніби він вдягнув костюм людського тіла. Крім цього у Де Соуза Рібейро також металеві зуби-ікла, підшкірні імпланти та роздвоєний язик.