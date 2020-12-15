Жіноче тіло – справжня таємниця, яку досі не можуть розгадати. Скільки тут неочікуваних феноменів, закладених природою. Мабуть, самі дами не до кінця знайомі із можливостями свого тіла. А дарма – вони вражають.

Life 24 зібрав 8 неочікуваних фактів про жіночі особливості, які недоступні чоловікам. Яку з них ви зауважували раніше у себе?

Читайте також Як підбити підсумки 2020 року і не розчаруватись: практичні поради

8. Жінки значно краще розрізняють кольори

Природа дозволила жінкам бачити світ в рази красивіше, ніж чоловікам. Справа у генетиці. Жінка володіє двома Х-хромосомами, які впливають на сприйняття різних відтінків. Чоловікам тут не пощастило. У них лише одна така хромосома.

Але бувають ще цікавіші випадки. Вчені припускають, що у світі є близько 3% жінок зі справді унікальним зором. Через мутації у рецепторах вони можуть розрізняти у 100 раз більше відтінків, ніж звичайні люди. Одна із них – художниця Кончетта Антіко. Лише погляньте на її картини – це шалена гра кольорів.

Художниця Кончетта Антіко бачить у 100 разів більше відтінків, ніж звичайна людина/ Instagram concettaantico

7. Симетричних грудей не буває

Ви ніколи не зможете побачити однакові груди. Завжди одна буде дещо більша за іншу. Це явище має безліч причин, серед яких – різна еластичність шкіри чи розмір молочних залоз. Але тут не варто переживати. Як часто говорили нам бабусі: «Що природно, то не стидно».

6. Жінки значно легше переносять біль

Можна довго сперечатися, хто за своє життя частіше зазнає біль. І універсальної відповіді тут не знайти.

Проте вчені провели дещо інше дослідження. Головне питання було таким – як чоловіки та жінки переносять біль. Результати несподівані. Чоловіки значно чутливіше реагують, коли згадують про біль, який вони пережили. Чому жінкам легше? Бо їх больовий поріг у 9 разів вищий, ніж в чоловіків.

5. Жінки – любителі поговорити

Звісно, усе залежить від характеру людини. Хтось любить потеревенити, хтось обожнює слухати. Та виявляється, що жінки мають значно більший хист до самовираження через слова. Тут можна заглянути в анатомію: лобові та скроневі частки мозку є більшими у жінок, ніж в чоловіків. Саме ці ділянки впливають на мовні навички.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

4. Жіночі м’язи витриваліші за чоловічі

Звісно, жінці буде значно важче виконувати силові вправи із штангами. Але вона має іншу родзинку. За деякими дослідженнями вчених, жінка може виконувати вправи на витривалість на 75% довше, ніж чоловіки. Тут допомагають гормони. Вважають, що естроген допомагає м’язам бути стійкими до втоми.

Жіночі м’язи витриваліші за чоловічі/ Pixabay

3. Жіноча шкіра надзвичайно чутлива

Усім відомо, що шкіра жінки надзвичайно чутлива. Але чому так? Виявляється, що вона на 25% тонша від чоловічої. Жінка краще відчуває різноманітні дотики. Але в цьому випадку є й певні мінуси – на шкірі швидше виникатимуть зморшки.

2. Повторний підлітковий період

Усі ми були підлітками. Але жінки мають змогу повторити цей етап в житті. Щоправда, зміни тут не надто позитивні. Другий «підлітковий» період жінка переживає в 40-45 років, коли починається пременопауза. У цей момент починаються зміни в організмі. А перепад гормонів може бути настільки значним, що в певні моменти настрій може мінятися як у підлітка.

1. Жінки чудово «зчитують» обличчя людей

Дослідження вчених свідчать, що жінки мають відмінну пам’ять на обличчя. Це допомагає їм побачити ті емоції, які люди хочуть приховати. «Зчитування» невербальних проявів емоцій допомагає краще спілкуватися та розуміти поведінку людей.