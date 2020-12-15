Женское тело - настоящая тайна, которую до сих пор не удается разгадать. Сколько здесь неожиданных феноменов и особенных элементов, заложенных природой. Пожалуй, сами дамы не до конца знакомы с возможностями своего тела. А зря – они впечатляют.

Life 24 собрал 8 неожиданных фактов о женских особенностях, которые недоступны мужчинам. Какую из них вы обнаружили у себя?

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8. Женщины значительно лучше различают цвета

Природа позволила женщинам видеть мир в разы красивее, чем мужчинам. Дело в генетике. Женщина обладает двумя Х-хромосомами, которые влияют на восприятие различных оттенков. Мужчинам здесь не повезло. В них только одна такая хромосома.

Но бывают более интересные случаи. Ученые предполагают, что в мире есть около 3% женщин с действительно уникальным зрением. Из за мутаций в рецепторах они могут различать в 100 раз больше оттенков, чем обычные люди. Одна из них - художница Кончетта Антико. Только посмотрите на ее картины – это безумная игра цветов.

Художница Кончетта Антико видит в 100 раз больше оттенков, чем обычный человек/ Instagram concettaantico

7. Симметричной груди не бывает

Вы никогда не увидите одинаковую грудь. Всегда одна будет несколько больше другой. Это явление имеет множество причин, среди которых - разная эластичность кожи или размер молочных желез. Но здесь не стоит переживать. Как часто говорили нам бабушки: «Что естественно, то не стыдно».

6. Женщины значительно легче переносят боль

Можно долго спорить, кто за свою жизнь чаще терпит боль. И универсального ответа здесь не найти.

Однако ученые провели другое исследование. Главный вопрос был таким – как мужчины и женщины переносят боль. Результаты неожиданны. Мужчины значительно чувствительнее реагируют, когда вспоминают о боли, которую они пережили. Почему женщинам легче? Потому что их болевой порог в 9 раз выше, чем у мужчин.

5. Женщины - любители поболтать

Конечно, все зависит от характера человека. Кто-то любит поболтать, кто-то обожает слушать. Но оказывается, что женщины имеют больше возможностей к самовыражению через слова. Здесь можно заглянуть в анатомию: лобные и височные доли мозга являются большими у женщин, чем у мужчин. Именно эти участки влияют на языковые навыки.

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4. Женщины более выносливые

Конечно, женщине будет значительно труднее выполнять силовые упражнения с штангами. Но они имеют другую изюминку. По некоторым исследованиям ученых, женщина может выполнять упражнения на выносливость на 75% дольше, чем мужчины. Здесь помогают гормоны. Считают, что эстроген помогает мышцам быть устойчивыми к усталости.

Женские мышцы более выносливы, чем мужские/ Pixabay

3. Женская кожа чрезвычайно чувствительна

Всем известно, что кожа женщины чрезвычайно чувствительна. Но почему так? Оказывается, что она на 25% тоньше от мужской. Женщина лучше чувствует разнообразные прикосновения. Но в этом случае есть и определенные минусы – на коже быстрее будут появляться морщины.

2. Повторный подростковый период

Все мы были подростками. Но женщины могут повторить этот этап в жизни. Правда, изменения здесь не слишком положительные. Второй «подростковый» период женщина переживает в 40-45 лет, когда начинается пременопауза. В этот момент начинаются изменения в организме. А перепад гормонов может быть настолько значительным, что в определенные моменты настроение может меняться как у подростка.

1. Женщины прекрасно «считывают» лица людей

Исследования ученых свидетельствуют, что женщины обладают отличной памятью на лица. Это помогает им увидеть те эмоции, которые люди хотят скрыть. «Чтение» невербальных проявлений эмоций помогает лучше общаться и понимать поведение людей.