8 поширених помилок, яких ви припускаєтесь на початку робочого дня

У вас теж робота починається з перевірки пошти та першої чашки кави з колегами? Вчені кажуть, що витрачати дорогоцінні перші хвилини робочого дня на такі речі не варто.

Дослідження показують, що саме від того, як ми розпочнемо наш день, залежатиме, наскільки він буде успішним, і наскільки ви будете продуктивними. Тому так важливо витратити хоча б перші 10 хвилин робочого дня на дійсно важливі речі.

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Розповідаємо про найпоширеніші помилки, яких допускаються люди, тільки приходячи до офісу.

Перевіряти пошту

Професор Нью-Йоркського університету Адам Альтер переконаний: на те, щоб відновитись і ввійти у робочий режим після перевірки пошти, потрібно аж 25 хвилин. Краще перевіряти листи десь за пів години після початку роботи. А цей час використайте для організації вашого дня.

Починати ранок з кави

Пити каву між 8 і 10 ранку, тобто з самого початку робочого дня, не найкраща ідея. Саме у цей час у людини активно виробляється "гормон стресу" – кортизол. Кофеїн же знижує вироблення цього гормону, тому замість активності та бадьорості людина навпаки, втрачає енергію.

Не варто починати робочий день з кави / Фото Unsplash

Каву краще пити з 10 до 12 або з 2 до 5 дня.

Не вітатись

Нікому не подобаються похмурі колеги, які з самого початку дня вже у поганому гуморі. Встановіть контакт з вашою командою, хоча б привітавшись з усмішкою. Так ви піднімете настрій собі і їм та, можливо, розпочнете корисну розмову.

Відразу сідати на стілець

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Прийти й відразу сісти за робоче місце здається логічним рішенням. Проте дослідники вважають, що стоячи ви краще контролюєте ситуацію і стаєте більш сконцентрованими. Тому у перші 10 хвилин краще прогулятись по офісу або зайнятись плануванням стоячи.

Не варто відразу сідати за робоче місце / Фото Unsplash

Уникати сонячного світла

М'яке ранкове світло добре впливає на настрій та працездатність. Тому не забудьте, прийшовши в офіс, відкрити жалюзі чи штори біля свого робочого стола. Навіть якщо ви не виспались і не в найкращому гуморі, така проста дія змусить вас почуватись краще.

Нічого не планувати

Звісно, ви приблизно розумієте, чим вам потрібно буде займатись протягом дня. Проте не варто тримати всі задачі, ідеї та невідкладні справи в голові: так дуже легко заплутатись, щось забути чи відкладати справи до останнього.

Тому присвятіть кілька хвилин тому, щоб розписати план на день та виписати корисні ідеї. Звільніть мозок, перш ніж почати працювати.

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Ні з ким не ділитись

Ось ви чітко розписали, що й за чим ви робитимете вдень. Спробуйте у розмові поділитись з колегою своїми планами. По-перше, нам простіше дотримуватись обіцянок і планів, коли ми вже про них комусь розповіли, а по-друге, товариш може дати хорошу пораду чи ідею.

Розповідайте про плани колегам / Фото Unsplash

Починати з найлегшого

Ранок – це найбільш продуктивний час дня, тому краще починати день із найскладніших завдань, а не витрачати на елементарні. Адже коли ви ввечері дійдете до важких завдань, у вас просто не залишиться на них енергії.