У маленькій квартирі завжди гостро стоїть питання грамотного зберігання речей, щоб і простір не захаращували, і завжди були під рукою. Навіть у найменшому приміщенні можна розумно використати кожен сантиметр площі.

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У цьому допоможуть недорогі, але дуже корисні дрібнички. Ось кілька ідей.

Багаторівневий вішак

Такий аксесуар добре впишеться у невеличкі шафи, куди важко помістити багато одягу. Такі вішаки достатньо міцні, щоб витримати 5-10 речей одночасно, тож для великої кількості футболок чи сорочок – це ідеальне рішення.

Функціональний вішак для футболок або сорочок / Фото Amazon

Квадратні полиці

На таких стильних полицях можна зберігати не лише речі, а й вазони, книги або бакалію на кухні. А ще – конструкціями з таких полиць можна зонувати простір у кімнаті.

Квадратні полиці / Фото Amazon

Місце для сумок

Власницям великої кількості сумок у маленькій квартирі знайома ця проблема. Сумки зазвичай займають багато місця і їх незручно зберігати у шафі. А в спеціальному органайзері вони будуть компактно висіти в одному місці.

Органайзер для сумок / Фото vugidno

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Вішак для кепок

Якщо ви звикли підбирати під кожен образ окрему кепку, то придбайте собі такий лаконічний вішак, який можна повішати у коридорі чи на двері кімнати. Всі ваші головні убори будуть під рукою.

Зручний вішак для кепок / Фото Amazon

Органайзер для прикрас

Численні ланцюжки, персні, сережки і браслетики – у косметичці чи коробочці це все багатство неодмінно заплутається. У підвісному органайзері прикраси більше не будуть лежати у безладній купі, їх буде зручно щоразу виймати.

Лаконічний органайзер для прикрас / Фото Prom.ua

Коробки під ліжко

Якщо у вашому ліжку немає вбудованих висувних полиць, їх легко докупити. Там зручно окремо зберігати постільну білизну, покривала чи ковдри, які вам не потрібні влітку.

Тканинні коробки під ліжко / Фото Amazon

Підвісний гамак

Небанальне рішення для кухні, ванної кімнати або дитячої. Такі невеличкі гамаки можна вішати під полицею або в кутку кімнати, щоб зберігати там полотенця, фрукти чи мілкі іграшки дитини, які постійно валяються під ногами.

Маленький підвісний гамак / Фото etsy Bean Daikon

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Органайзер у ванну

Досі тримаєте десятки засобі для тіла, волосся і обличчя на краю ванною, створюючи безлад у кімнаті? У пригоді стане стильний підвісний органайзер з тканини, який можна повішати просто над ванною. І нікуди не треба буде тягнутись.

Стильний органайзер для ванної / Фото organize

Стійка-вішак

Це варіант для тих, хто хоче завжди бачити усі свої речі, або просто не має шафи. Дерев'яні, металеві чи просто пластикові – такі вішаки мають купу варіацій на будь-який смак. Виглядає лаконічно, а місця займає зовсім небагато.

Стійка для одягу / Фото mebel-club

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Органайзер для білизни

Це справжній порятунок для дівчат, які мають багато комплектів білизни, шкарпеток та панчіх. У ньому все легко розкласти за категоріями та швидко знаходити потрібну річ зранку – і ніякого хаосу на полиці.

Зручний органайзер для білизни / Фото organize