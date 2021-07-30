У маленькій квартирі завжди гостро стоїть питання грамотного зберігання речей, щоб і простір не захаращували, і завжди були під рукою. Навіть у найменшому приміщенні можна розумно використати кожен сантиметр площі.

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У цьому допоможуть недорогі, але дуже корисні дрібнички. Ось кілька ідей.

Багаторівневий вішак

Такий аксесуар добре впишеться у невеличкі шафи, куди важко помістити багато одягу. Такі вішаки достатньо міцні, щоб витримати 5-10 речей одночасно, тож для великої кількості футболок чи сорочок – це ідеальне рішення.

Функціональний вішак для футболок або сорочок

Функціональний вішак для футболок або сорочок / Фото Amazon

Квадратні полиці

На таких стильних полицях можна зберігати не лише речі, а й вазони, книги або бакалію на кухні. А ще – конструкціями з таких полиць можна зонувати простір у кімнаті.

Квадратні полиці

Квадратні полиці / Фото Amazon

Місце для сумок

Власницям великої кількості сумок у маленькій квартирі знайома ця проблема. Сумки зазвичай займають багато місця і їх незручно зберігати у шафі. А в спеціальному органайзері вони будуть компактно висіти в одному місці.

Органайзер для сумок

Органайзер для сумок / Фото vugidno

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Вішак для кепок

Якщо ви звикли підбирати під кожен образ окрему кепку, то придбайте собі такий лаконічний вішак, який можна повішати у коридорі чи на двері кімнати. Всі ваші головні убори будуть під рукою.

Зручний вішак для кепок

Зручний вішак для кепок / Фото Amazon

Органайзер для прикрас

Численні ланцюжки, персні, сережки і браслетики – у косметичці чи коробочці це все багатство неодмінно заплутається. У підвісному органайзері прикраси більше не будуть лежати у безладній купі, їх буде зручно щоразу виймати.

Лаконічний органайзер для прикрас

Лаконічний органайзер для прикрас / Фото Prom.ua

Коробки під ліжко

Якщо у вашому ліжку немає вбудованих висувних полиць, їх легко докупити. Там зручно окремо зберігати постільну білизну, покривала чи ковдри, які вам не потрібні влітку.

Тканинні коробки під ліжко

Тканинні коробки під ліжко / Фото Amazon

Підвісний гамак

Небанальне рішення для кухні, ванної кімнати або дитячої. Такі невеличкі гамаки можна вішати під полицею або в кутку кімнати, щоб зберігати там полотенця, фрукти чи мілкі іграшки дитини, які постійно валяються під ногами.

Маленький підвісний гамак

Маленький підвісний гамак / Фото etsy Bean Daikon

Органайзер у ванну

Досі тримаєте десятки засобі для тіла, волосся і обличчя на краю ванною, створюючи безлад у кімнаті? У пригоді стане стильний підвісний органайзер з тканини, який можна повішати просто над ванною. І нікуди не треба буде тягнутись.

Стильний органайзер для ванної

Стильний органайзер для ванної / Фото organize

Стійка-вішак

Це варіант для тих, хто хоче завжди бачити усі свої речі, або просто не має шафи. Дерев'яні, металеві чи просто пластикові – такі вішаки мають купу варіацій на будь-який смак. Виглядає лаконічно, а місця займає зовсім небагато.

Стійка для одягу

Стійка для одягу / Фото mebel-club

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Органайзер для білизни

Це справжній порятунок для дівчат, які мають багато комплектів білизни, шкарпеток та панчіх. У ньому все легко розкласти за категоріями та швидко знаходити потрібну річ зранку – і ніякого хаосу на полиці.

Зручний органайзер для білизни

Зручний органайзер для білизни / Фото organize