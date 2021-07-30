Чашка, у якій є спеціальна виїмка для пакетика чи вуличний стовп, який перетворили на величезний пензлик – це лише кілька прикладів людської кмітливості. Далі – ще більше цікавих дизайнерських рішень, які додають більше яскравих фарб у повсякденність.

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Стовпчики біля школи у Дубліні у вигляді олівців

Стовпчики біля школи у Думбліні у вигляді олівців

Фото Reddit seantack

Кружка з прорізом, щоб чайний пакетик виглядав як повітряний змій у руках Бенджаміна Франкліна

Кружка з прорізом, щоб чайний пакетик виглядав як повітряний змій у руках Бенджаміна Франкліна

Фото Reddit scarletfloyd

Лавка, зроблена з бруківки

Лавка, зроблена з бруківки

Фото Reddit MadDanWithABox

Власники постарались з вивіскою

Власники постарались з вивіскою

Фото Imgur BADASSartoo

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А на цій лавці можна почитати

А на цій лавці можна почитати

Фото Reddit zmf525

Коробка для тих, хто не вміє їсти піцу акуратно

Коробка для тих, хто не вміє їсти піцу акуратно

Фото Reddit pwenski

Замість сірого стовпі – кольоровий пензлик

Замість сірого стовпі – кольоровий пензилик

Фото Reddit AG-Blyat

Полиці для котика у вигляді тетрису

Полиці для котика у вигляді тетрісу

Фото Reddit citadelinn

Справді космічна палетка

Фото інстаграм arts.hub

Це справжній ключ від дому

Це справжній ключ від дому

Фото Reddit shroomsaregoooood

Пляшка води зі Швейцарії з дном у вигляді фірмового логотипа

Пляшка води з Швейцарії з дном у вигляді фірмового логотипу

Фото Reddit XPao

Кран розфарбований як жирафа

Кран розфарбований як жирафа

Фото Reddit hobowithadegree

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Ці лави ніби висять у повітрі

Фото Reddit DaRealJammy