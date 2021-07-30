Чашка, у якій є спеціальна виїмка для пакетика чи вуличний стовп, який перетворили на величезний пензлик – це лише кілька прикладів людської кмітливості. Далі – ще більше цікавих дизайнерських рішень, які додають більше яскравих фарб у повсякденність.
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Стовпчики біля школи у Дубліні у вигляді олівців
Фото Reddit seantack
Кружка з прорізом, щоб чайний пакетик виглядав як повітряний змій у руках Бенджаміна Франкліна
Фото Reddit scarletfloyd
Лавка, зроблена з бруківки
Фото Reddit MadDanWithABox
Власники постарались з вивіскою
Фото Imgur BADASSartoo
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А на цій лавці можна почитати
Фото Reddit zmf525
Коробка для тих, хто не вміє їсти піцу акуратно
Фото Reddit pwenski
Замість сірого стовпі – кольоровий пензлик
Фото Reddit AG-Blyat
Полиці для котика у вигляді тетрису
Фото Reddit citadelinn
Справді космічна палетка
Це справжній ключ від дому
Фото Reddit shroomsaregoooood
Пляшка води зі Швейцарії з дном у вигляді фірмового логотипа
Фото Reddit XPao
Кран розфарбований як жирафа
Фото Reddit hobowithadegree
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Ці лави ніби висять у повітрі
Фото Reddit DaRealJammy