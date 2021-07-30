Чашка, у якій є спеціальна виїмка для пакетика чи вуличний стовп, який перетворили на величезний пензлик – це лише кілька прикладів людської кмітливості. Далі – ще більше цікавих дизайнерських рішень, які додають більше яскравих фарб у повсякденність.

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Стовпчики біля школи у Дубліні у вигляді олівців

Фото Reddit seantack

Кружка з прорізом, щоб чайний пакетик виглядав як повітряний змій у руках Бенджаміна Франкліна

Фото Reddit scarletfloyd

Лавка, зроблена з бруківки

Фото Reddit MadDanWithABox

Власники постарались з вивіскою

Фото Imgur BADASSartoo

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А на цій лавці можна почитати

Фото Reddit zmf525

Коробка для тих, хто не вміє їсти піцу акуратно

Фото Reddit pwenski

Замість сірого стовпі – кольоровий пензлик

Фото Reddit AG-Blyat

Полиці для котика у вигляді тетрису

Фото Reddit citadelinn

Справді космічна палетка

Фото інстаграм arts.hub

Це справжній ключ від дому

Фото Reddit shroomsaregoooood

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Пляшка води зі Швейцарії з дном у вигляді фірмового логотипа

Фото Reddit XPao

Кран розфарбований як жирафа

Фото Reddit hobowithadegree

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Ці лави ніби висять у повітрі

Фото Reddit DaRealJammy