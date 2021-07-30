Чашка, в которой есть специальная выемка для пакетика или уличный столб, который превратили в огромную кисточку – это лишь несколько примеров человеческой смекалки. Дальше – больше интересных дизайнерских решений, которые добавляют ярких красок в повседневность.
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Столбики у школы в Дублине в виде карандашей
Фото Reddit seantack
Кружка с прорезью, чтобы чайный пакетик выглядел как воздушный змей в руках Бенджамина Франклина
Фото Reddit scarletfloyd
Лавка, сделанная из брусчатки
Фото Reddit MadDanWithABox
Владельцы постарались с вывеской
Фото Imgur BADASSartoo
Интересно 10 лайфхаков, которые пригодятся вам на кухне: секреты кулинарного эксперта
А на этой скамейке можно почитать
Фото Reddit zmf525
Коробка для тех, кто не умеет есть пиццу аккуратно
Фото Reddit pwenski
Вместо серого столба – цветная кисточка
Фото Reddit AG-Blyat
Полки для котика в виде тетриса
Фото Reddit citadelinn
Действительно космическая палетка
Это настоящий ключ от дома
Фото Reddit shroomsaregoooood
Бутылка воды из Швейцарии с дном в виде фирменного логотипа
Фото Reddit XPao
Кран раскрашен как жираф
Фото Reddit hobowithadegree
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Эти лавки будто висят в воздухе
Фото Reddit DaRealJammy