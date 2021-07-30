Чашка, в которой есть специальная выемка для пакетика или уличный столб, который превратили в огромную кисточку – это лишь несколько примеров человеческой смекалки. Дальше – больше интересных дизайнерских решений, которые добавляют ярких красок в повседневность.

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Столбики у школы в Дублине в виде карандашей

Фото Reddit seantack

Кружка с прорезью, чтобы чайный пакетик выглядел как воздушный змей в руках Бенджамина Франклина

Фото Reddit scarletfloyd

Лавка, сделанная из брусчатки

Фото Reddit MadDanWithABox

Владельцы постарались с вывеской

Фото Imgur BADASSartoo

Интересно 10 лайфхаков, которые пригодятся вам на кухне: секреты кулинарного эксперта

А на этой скамейке можно почитать

Фото Reddit zmf525

Коробка для тех, кто не умеет есть пиццу аккуратно

Фото Reddit pwenski

Вместо серого столба – цветная кисточка

Фото Reddit AG-Blyat

Полки для котика в виде тетриса

Фото Reddit citadelinn

Действительно космическая палетка

Фото в instagram arts.hub

Это настоящий ключ от дома

Фото Reddit shroomsaregoooood

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Бутылка воды из Швейцарии с дном в виде фирменного логотипа

Фото Reddit XPao

Кран раскрашен как жираф

Фото Reddit hobowithadegree

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Эти лавки будто висят в воздухе