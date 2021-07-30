Чашка, в которой есть специальная выемка для пакетика или уличный столб, который превратили в огромную кисточку – это лишь несколько примеров человеческой смекалки. Дальше – больше интересных дизайнерских решений, которые добавляют ярких красок в повседневность.

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Столбики у школы в Дублине в виде карандашей

Столбики у школы в Думблини в виде карандашей

Фото Reddit seantack

Кружка с прорезью, чтобы чайный пакетик выглядел как воздушный змей в руках Бенджамина Франклина

Кружка с прорезью, чтобы чайный пакетик выглядел как воздушный змей в руках Бенджамина Франклина

Фото Reddit scarletfloyd

Лавка, сделанная из брусчатки

Лавка, сделанная из брусчатки

Фото Reddit MadDanWithABox

Владельцы постарались с вывеской

Владельцы постарались с вывеской

Фото Imgur BADASSartoo

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А на этой скамейке можно почитать

А на этой скамейке можно почитать

Фото Reddit zmf525

Коробка для тех, кто не умеет есть пиццу аккуратно

Коробка для тех, кто не умеет есть пиццу аккуратно

Фото Reddit pwenski

Вместо серого столба – цветная кисточка

Вместо серого столбе - цветной пензилик

Фото Reddit AG-Blyat

Полки для котика в виде тетриса

Полки для котика в виде тетриса

Фото Reddit citadelinn

Действительно космическая палетка

Фото в instagram arts.hub

Это настоящий ключ от дома

Это настоящий ключ от дома

Фото Reddit shroomsaregoooood

Бутылка воды из Швейцарии с дном в виде фирменного логотипа

Бутылка воды из Швейцарии с дном в виде фирменного логотипа

Фото Reddit XPao

Кран раскрашен как жираф

Кран раскрашен как жирафа

Фото Reddit hobowithadegree

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Эти лавки будто висят в воздухе

Фото Reddit DaRealJammy