Не дивно, що на запитання у Reddit "Що найбільше дратує вас в одязі?" посипалось так багато обурених коментарів. Ось найпопулярніші відповіді. Будьте певні, якщо вас дістали джинси із занадто широкою талією – ви не одні.

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Усі речі без кишень

Однозначно найпопулярніша відповідь. Виробники одягу чомусь вважають, що жінкам не потрібні кишені, адже вони завжди носять сумки. Або ще гірше – вони роблять фальшиві кишені, які стають справжнім розчаруванням.

В жіночих речах ніколи немає кишень / Фото Pixabay

Завеликі в талії

Більшість вважає красивою фігуру "пісочний годинник", з вузькою талією та широкими стегнами. Проте жінки з такою фігурою страждають від того, як важко знайти штани, джинси або спідницю: вони або завузькі в стегнах або заширокі в талії. Виробники такий перепад часто взагалі не враховують.

Дуже багато деталей

На жіночий одяг часто намагаються причепити якомога більше рюшиків, бантиків, стразів, принтів та інших непотрібних деталей. Знайти недорогу базову однотонну річ – ще той квест.

Всюди лого

Якщо ж на вашій футболці не намальоване сердечко і жодних стразиків, значить там буде величезний логотип: "Вони роблять з нас ходячу рекламу", – скаржаться користувачки.

На речах забагато логотипів / Фото Pixabay

Погана якість

Користувачки помітили, що жіночі предмети гардеробу часто пошиті з гіршої тканини, ніж чоловічі. Вони занадто тонкі, не тримають форму і швидше псуються: "Я ненавиджу те, що багато жіночого одягу дуже тонкий або майже прозорий", – написала @Panthera_leo22.

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Некрасиві принти

Одяг великого розміру виробляють із занадто яскравих і розмальованих тканин, які роблять жінку схожою на квітник:"Те, що жінки мають зайву вагу, не означає, що вони не мають смаку", – обурилась користувачка.

Забагато мережива

"Зробіть для нас справжні, зручні, міцні бюстгальтери. Для нас, а не для чоловічого погляду", – написала користувачка @trai-chic. І хоч зараз багато брендів почали шити м'які лаконічні топи з тканини, на ринку все ще більшість бра – з незручними кісточками, пушапом і мереживом.

Бюстгальтери часто занадто незручні / Фото Pixabay

Різні розміри у виробників

У жіночій фігурі й так забагато нюансів, а кожен бренд ще й створює свою розмірну сітку, про яку потрібно пам'ятати, замовляючи щось онлайн. Це часто призводить до невдалих покупок, адже приходять завеликі або замалі речі.

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Немає робочого одягу

Якщо ви жінка і вам потрібний спеціальний одяг для будівництва чи іншої фізичної роботи, знайти його буде важко:

"Я вирішила купувати чоловічий спецодяг, тому що він розроблений для важкої роботи на вулиці в будь-яку погоду. Жіночий варіант розроблений лише для того, щоб виглядати сексуально. Він занадто тісний, щоб правильно рухатися, піднімати або працювати", – зізналась користувачка @Kitteh_Kate

Закороткі топи

Мода на штани з високою талією привели до іншої проблеми – верхній одяг став занадто коротким. Користувачка @Biljana Malesevic поскаржилась, що взимку витратила кілька годин, щоб знайти светр без бантиків і різних прикрас, а коли знайшла, то він був закоротким для зими: "Я так багато прошу?", – написала жінка.