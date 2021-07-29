Неудивительно, что на вопрос о Reddit "Что больше всего раздражает вас в одежде?" посыпалось так много возмущенных комментариев. Вот самые популярные ответы. Будьте уверены, если вас достали джинсы со слишком широкой талией – вы не одни.

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Все вещи без карманов

Однозначно самый популярный ответ. Производители одежды почему-то считают, что женщинам не нужны карманы, ведь они всегда носят сумки. Или еще хуже – они делают фальшивые карманы, которые становятся настоящим разочарованием.

В женских вещах никогда нет карманов / Фото Pixabay

Слишком большие в талии

Большинство считает красивой фигуру "песочные часы", с узкой талией и широкими бедрами. Однако женщины с такой фигурой страдают от того, что трудно найти брюки, джинсы или юбку: они либо узкие в бедрах либо широкие в талии. Производители такой перепад часто вообще не учитывают.

Много деталей

На женскую одежду часто пытаются прицепить побольше рюшей, бантиков, стразов, принтов и других ненужных деталей. Найти недорогую базовую однотонную вещь – еще тот квест.

Везде логотипы

Если же на вашей футболке не нарисовано сердечко и нет стразиков, значит там будет огромный логотип: "Они делают из нас ходячую рекламу", – жалуются пользовательница.

На вещах много логотипов / Фото Pixabay

Плохое качество

Пользовательница заметили, что женские предметы гардероба часто сшитые из худшей ткани, чем мужские. Они слишком тонкие, не держат форму и быстрее портятся: "Я ненавижу то, что много женской одежды очень тонкая или почти прозрачная", – написала @Panthera_leo22.

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Некрасивые принты

Одежда большого размера производят из очень ярких и аляпистых тканей, которые делают женщину похожей на цветник: "То, что женщины имеют лишний вес, не означает, что они не имеют вкуса" , – возмутилась пользовательница.

Много кружева

"Сделайте нам настоящие, удобные, прочные бюстгальтеры. Для нас, а не для мужского взгляда" , – написала пользовательница @trai-chic. И хотя сейчас многие бренды начали шить мягкие лаконичные топы из ткани, на рынке все еще большинство бра – с неудобными косточками, пушапом и кружевом.

Бюстгальтеры часто слишком неудобные / Фото Pixabay

Различные размеры производителей

В женской фигуре и так много нюансов, а каждый бренд еще и создает свою размерную сетку , о которой нужно помнить, заказывая что-то онлайн. Это часто приводит к неудачным покупкам, ведь приходят слишком большие или слишком маленькие вещи.

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Нет рабочей одежды

Если вы женщина и вам нужна специальная одежда для строительства или другой физической работы, найти ее будет трудно:

"Я решила покупать мужскую спецодежду, потому что она разработана для тяжелой работы на улице в любую погоду. Женский вариант разработан только для того, чтобы выглядеть сексуально. Он слишком тесен, чтобы правильно двигаться, поднимать что-то или работать" , – призналась пользовательница @ Kitteh_Kate

Короткие топы